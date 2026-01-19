https://1prime.ru/20260119/polsha-866678748.html

"Идти на Москву". В Польше дерзко высказались о произошедшем в Гренландии

"Идти на Москву". В Польше дерзко высказались о произошедшем в Гренландии - 19.01.2026

"Идти на Москву". В Польше дерзко высказались о произошедшем в Гренландии

Бывший польский премьер-министр Лешек Миллер в соцсети X сравнил вывод немецких военных из Гренландии с походом Наполеона Бонапарта на Россию. | 19.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Бывший польский премьер-министр Лешек Миллер в соцсети X сравнил вывод немецких военных из Гренландии с походом Наполеона Бонапарта на Россию."Немцы отправились в Гренландию. А потом… вернулись. Они не завоевали ее и не обеспечили ее безопасность. Они даже не обосновались там. Они просто были там. Это немного похоже на Наполеона, который собирался идти на Москву, но после Смоленска вдруг решил, что "сигнал и так отправлен", и вернулся домой к ужину", — написал он.Польский экс-премьер отметил, что данная ситуация иллюстрирует "квинтэссенцию европейской силы", поскольку военные из стран ЕС действуют по схеме "приехать — сделать фото — уехать". Ранее газета Bild сообщила, что в воскресенье утром военнослужащие бундесвера получили неожиданный приказ из Берлина покинуть Гренландию. Группа из 13 немецких военных отправилась в Гренландию в четверг для участия в разведывательной операции. На остров также свои войска направили несколько других европейских государств.Ситуация вокруг ГренландииС начала второго срока президентства глава Белого дома не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы действуют российские и китайские подводные лодки, в то время как ее оборона состоит лишь из "двух собачьих упряжек". Это вызвало резкое недовольство внутри самой Гренландии — власти и большинство жителей выступили против присоединения к Соединенным Штатам. Идея не нашла поддержки и в Европе.В ответ на это Трамп установил десятипроцентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Действие тарифов начнется 1 февраля, а уже в июне они возрастут до 25 процентов и останутся в силе до тех пор, пока "остров не будет полностью и окончательно приобретен".Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.

