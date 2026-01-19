"Идти на Москву". В Польше дерзко высказались о произошедшем в Гренландии
Миллер сравнил вывод немецких военных из Гренландии с походом Наполеона на Россию
Город Нуук на острове Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Бывший польский премьер-министр Лешек Миллер в соцсети X сравнил вывод немецких военных из Гренландии с походом Наполеона Бонапарта на Россию.
"Немцы отправились в Гренландию. А потом… вернулись. Они не завоевали ее и не обеспечили ее безопасность. Они даже не обосновались там. Они просто были там. Это немного похоже на Наполеона, который собирался идти на Москву, но после Смоленска вдруг решил, что "сигнал и так отправлен", и вернулся домой к ужину", — написал он.
Польский экс-премьер отметил, что данная ситуация иллюстрирует "квинтэссенцию европейской силы", поскольку военные из стран ЕС действуют по схеме "приехать — сделать фото — уехать".
Ранее газета Bild сообщила, что в воскресенье утром военнослужащие бундесвера получили неожиданный приказ из Берлина покинуть Гренландию.
Группа из 13 немецких военных отправилась в Гренландию в четверг для участия в разведывательной операции. На остров также свои войска направили несколько других европейских государств.
Ситуация вокруг Гренландии
С начала второго срока президентства глава Белого дома не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы действуют российские и китайские подводные лодки, в то время как ее оборона состоит лишь из "двух собачьих упряжек". Это вызвало резкое недовольство внутри самой Гренландии — власти и большинство жителей выступили против присоединения к Соединенным Штатам. Идея не нашла поддержки и в Европе.
В ответ на это Трамп установил десятипроцентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Действие тарифов начнется 1 февраля, а уже в июне они возрастут до 25 процентов и останутся в силе до тех пор, пока "остров не будет полностью и окончательно приобретен".
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.