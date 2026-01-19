https://1prime.ru/20260119/pushilin-866681050.html
В ДНР электроснабжение вернули более чем 500 тысячам абонентов
В ДНР электроснабжение вернули более чем 500 тысячам абонентов
2026-01-19T22:04+0300
МОСКВА, 19 янв – ПРАЙМ. Более чем 500 тысячам абонентам в ДНР вернули электроснабжение, нарушенное в результате атаки ВСУ по энергетическим объектам региона, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Увеличившиеся атаки противника на ключевые узлы электроснабжения республики привели к отключению электроэнергии в ряде муниципалитетов региона. Состоянием на сегодняшнее утро были обесточены 1,2 миллиона жителей региона. Сейчас пока без электричества остаются 650 тысяч человек; обесточены 373 котельных, из них 36 работают на генераторах", - сообщил Пушилин в Telegram-канале.
https://1prime.ru/20260119/aes-866677257.html
