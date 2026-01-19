Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ДНР электроснабжение вернули более чем 500 тысячам абонентов - 19.01.2026
В ДНР электроснабжение вернули более чем 500 тысячам абонентов
2026-01-19T22:04+0300
2026-01-19T23:29+0300
общество
денис пушилин
всу
МОСКВА, 19 янв – ПРАЙМ. Более чем 500 тысячам абонентам в ДНР вернули электроснабжение, нарушенное в результате атаки ВСУ по энергетическим объектам региона, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Увеличившиеся атаки противника на ключевые узлы электроснабжения республики привели к отключению электроэнергии в ряде муниципалитетов региона. Состоянием на сегодняшнее утро были обесточены 1,2 миллиона жителей региона. Сейчас пока без электричества остаются 650 тысяч человек; обесточены 373 котельных, из них 36 работают на генераторах", - сообщил Пушилин в Telegram-канале.
Новости
ru-RU
общество, денис пушилин, всу
Общество , Денис Пушилин, ВСУ
22:04 19.01.2026 (обновлено: 23:29 19.01.2026)
 
В ДНР электроснабжение вернули более чем 500 тысячам абонентов

Пушилин: в ДНР электроснабжение вернули болеем чем 500 тысячам абонентов

МОСКВА, 19 янв – ПРАЙМ. Более чем 500 тысячам абонентам в ДНР вернули электроснабжение, нарушенное в результате атаки ВСУ по энергетическим объектам региона, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Увеличившиеся атаки противника на ключевые узлы электроснабжения республики привели к отключению электроэнергии в ряде муниципалитетов региона. Состоянием на сегодняшнее утро были обесточены 1,2 миллиона жителей региона. Сейчас пока без электричества остаются 650 тысяч человек; обесточены 373 котельных, из них 36 работают на генераторах", - сообщил Пушилин в Telegram-канале.
ОбществоДенис ПушилинВСУ
 
 
