В ДНР электроснабжение вернули более чем 500 тысячам абонентов

В ДНР электроснабжение вернули более чем 500 тысячам абонентов - 19.01.2026, ПРАЙМ

В ДНР электроснабжение вернули более чем 500 тысячам абонентов

Более чем 500 тысячам абонентам в ДНР вернули электроснабжение, нарушенное в результате атаки ВСУ по энергетическим объектам региона, сообщил глава республики... | 19.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-19T22:04+0300

2026-01-19T22:04+0300

2026-01-19T23:29+0300

общество

денис пушилин

всу

МОСКВА, 19 янв – ПРАЙМ. Более чем 500 тысячам абонентам в ДНР вернули электроснабжение, нарушенное в результате атаки ВСУ по энергетическим объектам региона, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Увеличившиеся атаки противника на ключевые узлы электроснабжения республики привели к отключению электроэнергии в ряде муниципалитетов региона. Состоянием на сегодняшнее утро были обесточены 1,2 миллиона жителей региона. Сейчас пока без электричества остаются 650 тысяч человек; обесточены 373 котельных, из них 36 работают на генераторах", - сообщил Пушилин в Telegram-канале.

