"Попросите Путина". В Европе сделали заявление о торговой войне с США
Христофору: Европе нужно наладить диалог с Россией, чтобы избежать торговой войны с США
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Европейские страны должны наладить контакт с Россией, чтобы избежать торговой конфронтации с США, считает кипрский журналист Алекс Христофору.
"Это торговая война, в которой Трамп может победить, и он это знает. Единственный шаг, который Европа может предпринять, чтобы потрясти мир, — это отправиться в Москву <…>. Европе пора признать поражение (как на востоке, так и на западе) и начать восстанавливать баланс. Россия — ключ к БРИКС и к многополярному миру. Попросите Путина открыть эту дверь. Отправьте (премьер-министра Венгрии Виктора — Прим. ред.) Орбана в Москву, а затем в Вашингтон. Вероятно, уже слишком поздно, но это единственный оставшийся козырь", — написал он в социальной сети X.
По мнению журналиста, в противном случае Европейскому союзу придется уступить Трампу Гренландию, "понадеявшись, что через несколько месяцев он не потребует еще чего-нибудь".
Ситуация вокруг Гренландии
С начала второго срока президентства глава Белого дома не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы действуют российские и китайские подводные лодки, в то время как ее оборона состоит лишь из "двух собачьих упряжек". Это вызвало резкое недовольство внутри самой Гренландии — власти и большинство жителей выступили против присоединения к Соединенным Штатам. Идея не нашла поддержки и в Европе.
В ответ на это Трамп установил десятипроцентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Действие тарифов начнется 1 февраля, а уже в июне они возрастут до 25 процентов и останутся в силе до тех пор, пока "остров не будет полностью и окончательно приобретен".
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.