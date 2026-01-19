Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Международные резервы России за неделю остались на прежнем уровне - 19.01.2026
Международные резервы России за неделю остались на прежнем уровне
Международные резервы России за неделю остались на прежнем уровне - 19.01.2026, ПРАЙМ
Международные резервы России за неделю остались на прежнем уровне
Международные резервы РФ со 2 по 9 января не изменились, составляя 752,5 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. | 19.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Международные резервы РФ со 2 по 9 января не изменились, составляя 752,5 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. "Объем международных резервов за неделю не изменился и по состоянию на 9 января 2026 года составил 752,5 миллиарда долларов США", - говорится в сообщении. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
финансы, россия, рф, мвф
Финансы, РОССИЯ, РФ, МВФ
16:18 19.01.2026
 
Международные резервы России за неделю остались на прежнем уровне

Международные резервы за неделю не изменились, составив 752,5 миллиарда долларов

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
Здание Центрального банка России. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Международные резервы РФ со 2 по 9 января не изменились, составляя 752,5 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России.
"Объем международных резервов за неделю не изменился и по состоянию на 9 января 2026 года составил 752,5 миллиарда долларов США", - говорится в сообщении.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Эксперт призвал ЦБ дать более четкие рекомендации против мошенничества
