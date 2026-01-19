https://1prime.ru/20260119/rezervy--866670707.html
Международные резервы России за неделю остались на прежнем уровне
Международные резервы России за неделю остались на прежнем уровне - 19.01.2026, ПРАЙМ
Международные резервы России за неделю остались на прежнем уровне
Международные резервы РФ со 2 по 9 января не изменились, составляя 752,5 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. | 19.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-19T16:18+0300
2026-01-19T16:18+0300
2026-01-19T16:18+0300
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Международные резервы РФ со 2 по 9 января не изменились, составляя 752,5 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. "Объем международных резервов за неделю не изменился и по состоянию на 9 января 2026 года составил 752,5 миллиарда долларов США", - говорится в сообщении. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Международные резервы России за неделю остались на прежнем уровне
