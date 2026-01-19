https://1prime.ru/20260119/roskomnadzor-866669889.html

Роскомнадзор назвал страны-источники вредоносного трафика

2026-01-19T15:45+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/84177/45/841774571_0:0:933:526_1920x0_80_0_0_1a5480d25c12b3a6de1d3fc79497bb71.jpg

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Доля поступающего в Россию зарубежного вредоносного трафика во втором полугодии 2025 года осталась стабильно высокой, среди его основных стран-источников были США, Германия, Великобритания, Нидерланды, рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре. "Доля зарубежного вредоносного трафика остается стабильно высокой. Во втором полугодии 2025 года ситуация с географией источников атак принципиально не изменилась. Основные страны-источники трафика – США, Германия, Великобритания, Нидерланды, Индонезия, Тайвань, Франция, Швеция. Эти страны – ключевые мировые хабы хостинга и облачных услуг, что делает их удобной платформой для размещения элементов бот-сетей", - сообщили в ведомстве. Там пояснили, что в подавляющем большинстве случаев речь идет об использовании распределенных ботнетов, сформированных из скомпрометированных серверов, облачных виртуальных машин и конечных устройств, расположенных в различных странах. Такая модель позволяет злоумышленникам маскировать источник атак, повышать их устойчивость к блокировкам и оперативно наращивать мощность воздействий. В ведомстве также поделились статистикой по DDoS-атакам: во втором полугодии 2025 года их было зафиксировано более 15 тысяч, а за весь прошлый год - свыше 21 тысячи против 10 тысяч годом ранее.

2026

