"Отравленные пилюли". СМИ раскрыли замысел ЕС против России из-за Украины - 19.01.2026
"Отравленные пилюли". СМИ раскрыли замысел ЕС против России из-за Украины
2026-01-19T14:18+0300
2026-01-19T14:21+0300
украина
сша
москва
россия
джаред кушнер
стив уиткофф
дональд трамп
politico
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799956_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_a47b3eca5999a0933f228e3ff00aafa3.jpg
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Европейские страны намеренно внедряли в переговоры по Украине условия, которые Россия считала неприемлемыми, заявил в статье для Politico старший научный сотрудник американского Института ответственного государственного управления Куинси Закари Пайкин. "Слишком часто блок (Евросоюз. — Прим. ред.) пытался подмешать в переговоры "отравленные пилюли", нарушая красные линии России — как, например, в случае с предложением "коалиции желающих" разместить силы сдерживания на территории Украины", — говорится в материале.По мнению Пайкина, мотивы такого подхода могут быть связаны с тем, что после многих лет заявлений о том, что Москва не имеет права голоса в делах Украины, Евросоюзу трудно даже подумать о компромиссе с Россией. "Возможно, что более цинично, речь идет о том, чтобы выиграть время для наращивания военного потенциала Европы", — сообщается в публикации.В Париже 6 января состоялась встреча на высшем уровне так называемой "коалиции желающих", где обсуждались вопросы, касающиеся безопасности Украины. Среди участников были спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Итоговый документ встречи оформил соглашение о продолжении долговременной военной поддержки Украины, а также включал в себя намерение разместить войска на украинской территории в случае достижения мирного соглашения. Россия не раз заявляла о своей готовности к мирному решению конфликта вокруг Украины и принимает участие в обсуждении предложенного США мирного плана. Однако остаётся неясным, готов ли Киев к переговорам. В Кремле неоднократно подчеркивали, что киевским руководителям необходимо приступить к диалогу, и активные действия российских вооруженных сил рассматриваются как принуждение к мирному урегулированию.
украина, сша, москва, россия, джаред кушнер, стив уиткофф, дональд трамп, politico, ес
УКРАИНА, США, МОСКВА, РОССИЯ, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Politico, ЕС
14:18 19.01.2026 (обновлено: 14:21 19.01.2026)
 
"Отравленные пилюли". СМИ раскрыли замысел ЕС против России из-за Украины

Politico: ЕС целенаправленно нарушал красные линии РФ на переговорах по Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Европейские страны намеренно внедряли в переговоры по Украине условия, которые Россия считала неприемлемыми, заявил в статье для Politico старший научный сотрудник американского Института ответственного государственного управления Куинси Закари Пайкин.
"Слишком часто блок (Евросоюз. — Прим. ред.) пытался подмешать в переговоры "отравленные пилюли", нарушая красные линии России — как, например, в случае с предложением "коалиции желающих" разместить силы сдерживания на территории Украины", — говорится в материале.
По мнению Пайкина, мотивы такого подхода могут быть связаны с тем, что после многих лет заявлений о том, что Москва не имеет права голоса в делах Украины, Евросоюзу трудно даже подумать о компромиссе с Россией.
"Возможно, что более цинично, речь идет о том, чтобы выиграть время для наращивания военного потенциала Европы", — сообщается в публикации.
В Париже 6 января состоялась встреча на высшем уровне так называемой "коалиции желающих", где обсуждались вопросы, касающиеся безопасности Украины. Среди участников были спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Итоговый документ встречи оформил соглашение о продолжении долговременной военной поддержки Украины, а также включал в себя намерение разместить войска на украинской территории в случае достижения мирного соглашения.
Россия не раз заявляла о своей готовности к мирному решению конфликта вокруг Украины и принимает участие в обсуждении предложенного США мирного плана. Однако остаётся неясным, готов ли Киев к переговорам. В Кремле неоднократно подчеркивали, что киевским руководителям необходимо приступить к диалогу, и активные действия российских вооруженных сил рассматриваются как принуждение к мирному урегулированию.
