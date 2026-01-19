https://1prime.ru/20260119/rossiya-866666842.html

"Отравленные пилюли". СМИ раскрыли замысел ЕС против России из-за Украины

"Отравленные пилюли". СМИ раскрыли замысел ЕС против России из-за Украины - 19.01.2026, ПРАЙМ

"Отравленные пилюли". СМИ раскрыли замысел ЕС против России из-за Украины

Европейские страны намеренно внедряли в переговоры по Украине условия, которые Россия считала неприемлемыми, заявил в статье для Politico старший научный... | 19.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-19T14:18+0300

2026-01-19T14:18+0300

2026-01-19T14:21+0300

украина

сша

москва

россия

джаред кушнер

стив уиткофф

дональд трамп

politico

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799956_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_a47b3eca5999a0933f228e3ff00aafa3.jpg

МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Европейские страны намеренно внедряли в переговоры по Украине условия, которые Россия считала неприемлемыми, заявил в статье для Politico старший научный сотрудник американского Института ответственного государственного управления Куинси Закари Пайкин. "Слишком часто блок (Евросоюз. — Прим. ред.) пытался подмешать в переговоры "отравленные пилюли", нарушая красные линии России — как, например, в случае с предложением "коалиции желающих" разместить силы сдерживания на территории Украины", — говорится в материале.По мнению Пайкина, мотивы такого подхода могут быть связаны с тем, что после многих лет заявлений о том, что Москва не имеет права голоса в делах Украины, Евросоюзу трудно даже подумать о компромиссе с Россией. "Возможно, что более цинично, речь идет о том, чтобы выиграть время для наращивания военного потенциала Европы", — сообщается в публикации.В Париже 6 января состоялась встреча на высшем уровне так называемой "коалиции желающих", где обсуждались вопросы, касающиеся безопасности Украины. Среди участников были спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Итоговый документ встречи оформил соглашение о продолжении долговременной военной поддержки Украины, а также включал в себя намерение разместить войска на украинской территории в случае достижения мирного соглашения. Россия не раз заявляла о своей готовности к мирному решению конфликта вокруг Украины и принимает участие в обсуждении предложенного США мирного плана. Однако остаётся неясным, готов ли Киев к переговорам. В Кремле неоднократно подчеркивали, что киевским руководителям необходимо приступить к диалогу, и активные действия российских вооруженных сил рассматриваются как принуждение к мирному урегулированию.

https://1prime.ru/20260119/tramp-866665032.html

https://1prime.ru/20260118/rossiya-866635794.html

украина

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, москва, россия, джаред кушнер, стив уиткофф, дональд трамп, politico, ес