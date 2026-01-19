https://1prime.ru/20260119/rossiya-866670396.html
Предупреждение посла России вызвало переполох в Британии
Предупреждение посла России вызвало переполох в Британии - 19.01.2026, ПРАЙМ
Предупреждение посла России вызвало переполох в Британии
Высказывания российского посла в Великобритании Андрея Келина следует расценивать как предупредительный сигнал Лондону относительно последствий захвата... | 19.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Высказывания российского посла в Великобритании Андрея Келина следует расценивать как предупредительный сигнал Лондону относительно последствий захвата российских судов, сообщает Daily Express."Британию предупредили, что ее действия не останутся безнаказанными, если она перехватит российские суда", — сообщается в материале. На фоне информации из британских источников о планах Великобритании ограничивать суда из "санкционных списков", Келин отметил в интервью газете "Известия", что такие действия Лондона, как перехват судов, являются эскалацией конфликта и нарушением международного законодательства, добавив, что Россия на это ответит. В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что шаги Великобритании по реализации планов перехвата судов, которые, как утверждается, нарушают западные санкции, будут рассматриваться Россией как нарушение норм морского права.
