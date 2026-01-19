https://1prime.ru/20260119/rossiya-866670396.html

Предупреждение посла России вызвало переполох в Британии

2026-01-19T16:03+0300

2026-01-19T16:03+0300

2026-01-19T16:03+0300

россия

великобритания

лондон

мария захарова

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862868370_0:138:1512:989_1920x0_80_0_0_1bfbd2ac32400ec05b9e11f209bc289d.jpg

МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Высказывания российского посла в Великобритании Андрея Келина следует расценивать как предупредительный сигнал Лондону относительно последствий захвата российских судов, сообщает Daily Express."Британию предупредили, что ее действия не останутся безнаказанными, если она перехватит российские суда", — сообщается в материале. На фоне информации из британских источников о планах Великобритании ограничивать суда из "санкционных списков", Келин отметил в интервью газете "Известия", что такие действия Лондона, как перехват судов, являются эскалацией конфликта и нарушением международного законодательства, добавив, что Россия на это ответит. В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что шаги Великобритании по реализации планов перехвата судов, которые, как утверждается, нарушают западные санкции, будут рассматриваться Россией как нарушение норм морского права.

https://1prime.ru/20260119/grenlandiya-866654131.html

https://1prime.ru/20260118/rossiya-866632043.html

2026

