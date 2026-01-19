Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Предупреждение посла России вызвало переполох в Британии - 19.01.2026
Предупреждение посла России вызвало переполох в Британии
Предупреждение посла России вызвало переполох в Британии - 19.01.2026, ПРАЙМ
Предупреждение посла России вызвало переполох в Британии
Высказывания российского посла в Великобритании Андрея Келина следует расценивать как предупредительный сигнал Лондону относительно последствий захвата... | 19.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-19T16:03+0300
2026-01-19T16:03+0300
россия
великобритания
лондон
мария захарова
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862868370_0:138:1512:989_1920x0_80_0_0_1bfbd2ac32400ec05b9e11f209bc289d.jpg
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Высказывания российского посла в Великобритании Андрея Келина следует расценивать как предупредительный сигнал Лондону относительно последствий захвата российских судов, сообщает Daily Express."Британию предупредили, что ее действия не останутся безнаказанными, если она перехватит российские суда", — сообщается в материале. На фоне информации из британских источников о планах Великобритании ограничивать суда из "санкционных списков", Келин отметил в интервью газете "Известия", что такие действия Лондона, как перехват судов, являются эскалацией конфликта и нарушением международного законодательства, добавив, что Россия на это ответит. В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что шаги Великобритании по реализации планов перехвата судов, которые, как утверждается, нарушают западные санкции, будут рассматриваться Россией как нарушение норм морского права.
великобритания
лондон
россия, великобритания, лондон, мария захарова, мид рф
РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, Мария Захарова, МИД РФ
16:03 19.01.2026
 
Предупреждение посла России вызвало переполох в Британии

Express: Россия предупредила Британию о последствиях перехвата российских судов

© РИА Новости . Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Высказывания российского посла в Великобритании Андрея Келина следует расценивать как предупредительный сигнал Лондону относительно последствий захвата российских судов, сообщает Daily Express.
"Британию предупредили, что ее действия не останутся безнаказанными, если она перехватит российские суда", — сообщается в материале.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
"Уже пора": в Британии потребовали уволить Каллас после слов о России
Вчера, 07:22
На фоне информации из британских источников о планах Великобритании ограничивать суда из "санкционных списков", Келин отметил в интервью газете "Известия", что такие действия Лондона, как перехват судов, являются эскалацией конфликта и нарушением международного законодательства, добавив, что Россия на это ответит.
В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что шаги Великобритании по реализации планов перехвата судов, которые, как утверждается, нарушают западные санкции, будут рассматриваться Россией как нарушение норм морского права.
Лондон - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2026
"Они проиграли". Журналист поразился заявлению главы МИД Британии о России
18 января, 15:40
 
РОССИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯЛОНДОНМария ЗахароваМИД РФ
 
 
