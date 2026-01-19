https://1prime.ru/20260119/rossiya-866674951.html
Рынок акций России за основную торговую сессию вырос
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника подрос на 0,6%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,6%, до 2 750,25 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,83%, до 1 137,22 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,7%, до 1 114,2 пункта.
