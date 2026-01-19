Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
19.01.2026
СК наградил Дмитрия Киселева памятной медалью "80 лет Победы"
СК наградил Дмитрия Киселева памятной медалью "80 лет Победы" - 19.01.2026, ПРАЙМ
СК наградил Дмитрия Киселева памятной медалью "80 лет Победы"
Следственный комитет России наградил генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева памятной медалью "80 лет Победы в... | 19.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-19T20:14+0300
2026-01-19T20:14+0300
общество
россия
рф
александр бастрыкин
ск рф
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Следственный комитет России наградил генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева памятной медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Председатель СК России Александр Бастрыкин в понедельник встретился с журналистами российских СМИ. В рамках мероприятия прошло совещание, посвященное актуальным вопросам общественной безопасности, роли следственных органов в жизни страны и ключевым вызовам современности. Бастрыкин также поблагодарил представителей СМИ за внимание к деятельности ведомства, за самоотверженный труд и активную гражданскую позицию и вручил присутствующим ведомственные награды. "Памятными медалями "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" отмечены … генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев", - говорится в Telegram-канале СК РФ.
рф
общество , россия, рф, александр бастрыкин, ск рф
Общество , РОССИЯ, РФ, Александр Бастрыкин, СК РФ
20:14 19.01.2026
 
СК наградил Дмитрия Киселева памятной медалью "80 лет Победы"

СК наградил Киселева медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"

© Фото : Следственный комитет РФПредседатель СК России Александр Бастрыкин наградил генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева памятной медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"
Председатель СК России Александр Бастрыкин наградил генерального директора международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрия Киселева памятной медалью 80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
Председатель СК России Александр Бастрыкин наградил генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева памятной медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"
© Фото : Следственный комитет РФ
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Следственный комитет России наградил генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева памятной медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
Председатель СК России Александр Бастрыкин в понедельник встретился с журналистами российских СМИ. В рамках мероприятия прошло совещание, посвященное актуальным вопросам общественной безопасности, роли следственных органов в жизни страны и ключевым вызовам современности.
Бастрыкин также поблагодарил представителей СМИ за внимание к деятельности ведомства, за самоотверженный труд и активную гражданскую позицию и вручил присутствующим ведомственные награды.
"Памятными медалями "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" отмечены … генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев", - говорится в Telegram-канале СК РФ.
ОбществоРОССИЯРФАлександр БастрыкинСК РФ
 
 
