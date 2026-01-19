СК наградил Дмитрия Киселева памятной медалью "80 лет Победы"
Председатель СК России Александр Бастрыкин наградил генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева памятной медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Следственный комитет России наградил генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева памятной медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
Председатель СК России Александр Бастрыкин в понедельник встретился с журналистами российских СМИ. В рамках мероприятия прошло совещание, посвященное актуальным вопросам общественной безопасности, роли следственных органов в жизни страны и ключевым вызовам современности.
Бастрыкин также поблагодарил представителей СМИ за внимание к деятельности ведомства, за самоотверженный труд и активную гражданскую позицию и вручил присутствующим ведомственные награды.
"Памятными медалями "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" отмечены … генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев", - говорится в Telegram-канале СК РФ.