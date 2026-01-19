Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СК наградил Симоньян памятной медалью "80 лет Победы"
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Следственный комитет России вручил главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян памятную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". В понедельник председатель СК России Александр Бастрыкин встретился с представителями российских СМИ. Мероприятие было посвящено актуальным вопросам общественной безопасности, роли следственных органов в жизни страны и ключевым вызовам современности. Бастрыкин поблагодарил журналистов за внимание к деятельности ведомства, за самоотверженный труд и активную гражданскую позицию, и вручил присутствующим ведомственные награды. "Памятными медалями "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" отмечены… главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.
20:20 19.01.2026
 
В понедельник председатель СК России Александр Бастрыкин встретился с представителями российских СМИ. Мероприятие было посвящено актуальным вопросам общественной безопасности, роли следственных органов в жизни страны и ключевым вызовам современности.
Бастрыкин поблагодарил журналистов за внимание к деятельности ведомства, за самоотверженный труд и активную гражданскую позицию, и вручил присутствующим ведомственные награды.
"Памятными медалями "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" отмечены… главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.
Председатель СК России Александр Бастрыкин наградил генерального директора международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрия Киселева памятной медалью 80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
СК наградил Дмитрия Киселева памятной медалью "80 лет Победы"
Вчера, 20:14
 
Заголовок открываемого материала