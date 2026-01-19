https://1prime.ru/20260119/rossiya-866677392.html

СК наградил Симоньян памятной медалью "80 лет Победы"

СК наградил Симоньян памятной медалью "80 лет Победы" - 19.01.2026, ПРАЙМ

СК наградил Симоньян памятной медалью "80 лет Победы"

Следственный комитет России вручил главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян памятную медаль "80 лет... | 19.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-19T20:20+0300

общество

россия

маргарита симоньян

александр бастрыкин

ск рф

rt

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Следственный комитет России вручил главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян памятную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". В понедельник председатель СК России Александр Бастрыкин встретился с представителями российских СМИ. Мероприятие было посвящено актуальным вопросам общественной безопасности, роли следственных органов в жизни страны и ключевым вызовам современности. Бастрыкин поблагодарил журналистов за внимание к деятельности ведомства, за самоотверженный труд и активную гражданскую позицию, и вручил присутствующим ведомственные награды. "Памятными медалями "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" отмечены… главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.

2026

