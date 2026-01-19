"Россия — слабая". В США резко высказались о переговорах
Дэвис обвинил Запад в отказе от переговоров и затяжной ненависти к России
Государственный флаг России. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Негативное отношение к России на Западе восходит к временам СССР и затрудняет восприятие Москвы как партнера по переговорам, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире на своем YouTube-канале.
"Мы могли бы собрать вместе те государства, что остались после распада Советского Союза, в том числе Россию, и начать работать над общеевропейской архитектурой безопасности, в которой каждому была бы обеспечена защита. Но слишком многие на Западе не согласились бы с этим. Нас с детства учили ненавидеть Советский Союз и Россию, и мы не собираемся отказываться от этого врага, которого можно любить и ненавидеть одновременно. Если вы избавляетесь от врага, то куда теперь направлять всю свою ненависть? Так это и происходит. Мы решили не избавляться и вместо этого сказали: "Эй, Россия — это всего лишь слабая сестра того, что осталось от СССР, и они ничего не могут с этим поделать. Поэтому мы будем продолжать продвигаться на восток вместе с НАТО", — сказал он.
Дэвис также отметил, что НАТО неизменно выбирает путь обострения отношений с Россией.
В четверг канцлер Германии Фридрих Мерц на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате Галле не только выразил надежду на восстановление отношений с Москвой, но и назвал Россию европейской страной.
В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о намерении связаться с российским президентом Владимиром Путиным как работу на публику. В декабре агентство AFP сообщало, что Париж планирует определить формат для возобновления диалога с Россией.
Как отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, президент России готов вновь наладить контакты. Однако возможная встреча лидеров двух стран должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.