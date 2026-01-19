Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Россия — слабая". В США резко высказались о переговорах - 19.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260119/rossiya-866682612.html
"Россия — слабая". В США резко высказались о переговорах
"Россия — слабая". В США резко высказались о переговорах - 19.01.2026, ПРАЙМ
"Россия — слабая". В США резко высказались о переговорах
Негативное отношение к России на Западе восходит к временам СССР и затрудняет восприятие Москвы как партнера по переговорам, заявил отставной подполковник армии | 19.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-19T22:45+0300
2026-01-19T22:45+0300
запад
россия
москва
сша
фридрих мерц
сергей лавров
эммануэль макрон
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Негативное отношение к России на Западе восходит к временам СССР и затрудняет восприятие Москвы как партнера по переговорам, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире на своем YouTube-канале. "Мы могли бы собрать вместе те государства, что остались после распада Советского Союза, в том числе Россию, и начать работать над общеевропейской архитектурой безопасности, в которой каждому была бы обеспечена защита. Но слишком многие на Западе не согласились бы с этим. Нас с детства учили ненавидеть Советский Союз и Россию, и мы не собираемся отказываться от этого врага, которого можно любить и ненавидеть одновременно. Если вы избавляетесь от врага, то куда теперь направлять всю свою ненависть? Так это и происходит. Мы решили не избавляться и вместо этого сказали: "Эй, Россия — это всего лишь слабая сестра того, что осталось от СССР, и они ничего не могут с этим поделать. Поэтому мы будем продолжать продвигаться на восток вместе с НАТО", — сказал он. Дэвис также отметил, что НАТО неизменно выбирает путь обострения отношений с Россией. В четверг канцлер Германии Фридрих Мерц на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате Галле не только выразил надежду на восстановление отношений с Москвой, но и назвал Россию европейской страной.В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о намерении связаться с российским президентом Владимиром Путиным как работу на публику. В декабре агентство AFP сообщало, что Париж планирует определить формат для возобновления диалога с Россией. Как отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, президент России готов вновь наладить контакты. Однако возможная встреча лидеров двух стран должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
https://1prime.ru/20260109/oreshnik-866335789.html
https://1prime.ru/20260110/odessa-866356445.html
https://1prime.ru/20260118/rossiya-866635794.html
запад
москва
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_04322b61ef7a88c82081ebd815150d34.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, россия, москва, сша, фридрих мерц, сергей лавров, эммануэль макрон, нато
ЗАПАД, РОССИЯ, МОСКВА, США, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, Эммануэль Макрон, НАТО
22:45 19.01.2026
 
"Россия — слабая". В США резко высказались о переговорах

Дэвис обвинил Запад в отказе от переговоров и затяжной ненависти к России

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
Государственный флаг России. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Негативное отношение к России на Западе восходит к временам СССР и затрудняет восприятие Москвы как партнера по переговорам, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире на своем YouTube-канале.
"Мы могли бы собрать вместе те государства, что остались после распада Советского Союза, в том числе Россию, и начать работать над общеевропейской архитектурой безопасности, в которой каждому была бы обеспечена защита. Но слишком многие на Западе не согласились бы с этим. Нас с детства учили ненавидеть Советский Союз и Россию, и мы не собираемся отказываться от этого врага, которого можно любить и ненавидеть одновременно. Если вы избавляетесь от врага, то куда теперь направлять всю свою ненависть? Так это и происходит. Мы решили не избавляться и вместо этого сказали: "Эй, Россия — это всего лишь слабая сестра того, что осталось от СССР, и они ничего не могут с этим поделать. Поэтому мы будем продолжать продвигаться на восток вместе с НАТО", — сказал он.
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
В США закатили истерику после удара "Орешником" по Украине
9 января, 19:39
Дэвис также отметил, что НАТО неизменно выбирает путь обострения отношений с Россией.
В четверг канцлер Германии Фридрих Мерц на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате Галле не только выразил надежду на восстановление отношений с Москвой, но и назвал Россию европейской страной.
Порт - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
"Основной поток". Произошедшее в Одессе вызвало переполох в США
10 января, 20:50
В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о намерении связаться с российским президентом Владимиром Путиным как работу на публику. В декабре агентство AFP сообщало, что Париж планирует определить формат для возобновления диалога с Россией.
Как отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, президент России готов вновь наладить контакты. Однако возможная встреча лидеров двух стран должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2026
"С нас хватит". На Западе сделали внезапное заявление о России
18 января, 17:09
 
ЗАПАДРОССИЯМОСКВАСШАФридрих МерцСергей ЛавровЭммануэль МакронНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала