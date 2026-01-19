https://1prime.ru/20260119/rossiya-866684011.html
Уникального пациента без пульса скоро выпишут из больницы в Петербурге
2026-01-19T23:39+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Уникальный пациент, которому впервые в России имплантировали сразу два искусственных желудочка сердца, готовится к выписке из Мариинской больницы в Санкт-Петербурге, сообщил городской комитет по здравоохранению. "В Мариинской больнице готовится к выписке уникальный пациент, который с недавних пор живет без пульса. В конце ноября 2025 года ему впервые в России имплантировали сразу два искусственных желудочка сердца - левое и правое", - говорится в сообщении. В понедельник пациента навестил председатель комитета по здравоохранению Андрей Сарана. Сообщается, что 36-летний мужчина поступил в стационар с тяжелейшими диагнозами - кардиомиопатией и терминальной сердечной недостаточностью. "Показатели работы сердца были такими, будто человек уже не жив, а мертв. При этом из-за ряда осложнений (тромбоэмболии легочной артерии, инфаркт-пневмонии и другие) трансплантация сердца была невозможной. Главный врач больницы Игорь Реутский принял решение о проведении непростого оперативного вмешательства - имплантации искусственных желудочков", - сообщает комитет. Обычно пациенту вживляют одно такое устройство, но в этом случае нужно было сразу два прибора. Операцию провела бригада высококвалифицированных хирургов под руководством главного внештатного специалиста по сердечно-сосудистой хирургии комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, академика РАН Геннадия Хубулавы. Операция продолжалась около четырех часов. Для специалистов самым сложным было синхронизировать работу двух искусственных желудочков сердца, но с этой задачей они успешно справились.
