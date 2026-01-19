Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Уникального пациента без пульса скоро выпишут из больницы в Петербурге - 19.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260119/rossiya-866684011.html
Уникального пациента без пульса скоро выпишут из больницы в Петербурге
Уникального пациента без пульса скоро выпишут из больницы в Петербурге - 19.01.2026, ПРАЙМ
Уникального пациента без пульса скоро выпишут из больницы в Петербурге
Уникальный пациент, которому впервые в России имплантировали сразу два искусственных желудочка сердца, готовится к выписке из Мариинской больницы в... | 19.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-19T23:39+0300
2026-01-19T23:39+0300
здоровье
общество
россия
санкт-петербург
ран
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859889095_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_904691d30ae4981aa15d11a0499a426e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Уникальный пациент, которому впервые в России имплантировали сразу два искусственных желудочка сердца, готовится к выписке из Мариинской больницы в Санкт-Петербурге, сообщил городской комитет по здравоохранению. "В Мариинской больнице готовится к выписке уникальный пациент, который с недавних пор живет без пульса. В конце ноября 2025 года ему впервые в России имплантировали сразу два искусственных желудочка сердца - левое и правое", - говорится в сообщении. В понедельник пациента навестил председатель комитета по здравоохранению Андрей Сарана. Сообщается, что 36-летний мужчина поступил в стационар с тяжелейшими диагнозами - кардиомиопатией и терминальной сердечной недостаточностью. "Показатели работы сердца были такими, будто человек уже не жив, а мертв. При этом из-за ряда осложнений (тромбоэмболии легочной артерии, инфаркт-пневмонии и другие) трансплантация сердца была невозможной. Главный врач больницы Игорь Реутский принял решение о проведении непростого оперативного вмешательства - имплантации искусственных желудочков", - сообщает комитет. Обычно пациенту вживляют одно такое устройство, но в этом случае нужно было сразу два прибора. Операцию провела бригада высококвалифицированных хирургов под руководством главного внештатного специалиста по сердечно-сосудистой хирургии комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, академика РАН Геннадия Хубулавы. Операция продолжалась около четырех часов. Для специалистов самым сложным было синхронизировать работу двух искусственных желудочков сердца, но с этой задачей они успешно справились.
https://1prime.ru/20250913/bolnitsa-862244015.html
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859889095_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_11f628552e9a1bb98118572c56e55fc8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
здоровье, общество , россия, санкт-петербург, ран
Здоровье, Общество , РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РАН
23:39 19.01.2026
 
Уникального пациента без пульса скоро выпишут из больницы в Петербурге

Уникальный пациент с 2 искусственными желудочками сердца готовится к выписке в Петербурге

© РИА Новости . Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Уникальный пациент, которому впервые в России имплантировали сразу два искусственных желудочка сердца, готовится к выписке из Мариинской больницы в Санкт-Петербурге, сообщил городской комитет по здравоохранению.
"В Мариинской больнице готовится к выписке уникальный пациент, который с недавних пор живет без пульса. В конце ноября 2025 года ему впервые в России имплантировали сразу два искусственных желудочка сердца - левое и правое", - говорится в сообщении.
В понедельник пациента навестил председатель комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
Сообщается, что 36-летний мужчина поступил в стационар с тяжелейшими диагнозами - кардиомиопатией и терминальной сердечной недостаточностью.
"Показатели работы сердца были такими, будто человек уже не жив, а мертв. При этом из-за ряда осложнений (тромбоэмболии легочной артерии, инфаркт-пневмонии и другие) трансплантация сердца была невозможной. Главный врач больницы Игорь Реутский принял решение о проведении непростого оперативного вмешательства - имплантации искусственных желудочков", - сообщает комитет.
Обычно пациенту вживляют одно такое устройство, но в этом случае нужно было сразу два прибора. Операцию провела бригада высококвалифицированных хирургов под руководством главного внештатного специалиста по сердечно-сосудистой хирургии комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, академика РАН Геннадия Хубулавы. Операция продолжалась около четырех часов. Для специалистов самым сложным было синхронизировать работу двух искусственных желудочков сердца, но с этой задачей они успешно справились.
Капельница в детской больнице - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
В Москве открыли новый комплекс детской больницы святого Владимира
13 сентября 2025, 16:32
 
ЗдоровьеОбществоРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала