В США оценили возможный ответ Европы на пошлины из-за Гренландии

ВАШИНГТОН, 19 янв - ПРАЙМ. Возможный ответ Европы на пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом из-за Гренландии, стал бы "неразумным шагом", считает глава американского минфина Скотт Бессент. В субботу Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. По его словам, пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами. "Я думаю, это было бы очень неразумным шагом", - сказал Бессент журналистам в ответ на вопрос, обеспокоен ли Вашингтон возможным ответом Европы на введение пошлин.
