В США оценили возможный ответ Европы на пошлины из-за Гренландии - 19.01.2026, ПРАЙМ
В США оценили возможный ответ Европы на пошлины из-за Гренландии
В США оценили возможный ответ Европы на пошлины из-за Гренландии - 19.01.2026, ПРАЙМ
В США оценили возможный ответ Европы на пошлины из-за Гренландии
Возможный ответ Европы на пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом из-за Гренландии, стал бы "неразумным шагом", считает глава американского минфина | 19.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-19T19:03+0300
2026-01-19T19:03+0300
мировая экономика
европа
гренландия
сша
дональд трамп
скотт бессент
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860002468_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a33ff7104d5e4df790f2b54c9f1d6107.jpg
ВАШИНГТОН, 19 янв - ПРАЙМ. Возможный ответ Европы на пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом из-за Гренландии, стал бы "неразумным шагом", считает глава американского минфина Скотт Бессент. В субботу Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. По его словам, пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами. "Я думаю, это было бы очень неразумным шагом", - сказал Бессент журналистам в ответ на вопрос, обеспокоен ли Вашингтон возможным ответом Европы на введение пошлин.
европа
гренландия
сша
мировая экономика, европа, гренландия, сша, дональд трамп, скотт бессент
Мировая экономика, ЕВРОПА, Гренландия, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент
19:03 19.01.2026
 
В США оценили возможный ответ Европы на пошлины из-за Гренландии

Глава Минфина США Бессент: ответ Европы на пошлины Трампа стал бы неразумным шагом

© РИА Новости . Илья Тимин | Перейти в медиабанкГород Нуук на острове Гренландия
Город Нуук на острове Гренландия
Город Нуук на острове Гренландия. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Тимин
ВАШИНГТОН, 19 янв - ПРАЙМ. Возможный ответ Европы на пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом из-за Гренландии, стал бы "неразумным шагом", считает глава американского минфина Скотт Бессент.
В субботу Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. По его словам, пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Я думаю, это было бы очень неразумным шагом", - сказал Бессент журналистам в ответ на вопрос, обеспокоен ли Вашингтон возможным ответом Европы на введение пошлин.
Остров Гренландия - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
В Кремле пристально следят за происходящим вокруг Гренландии, заявил Песков
Вчера, 12:49
 
Мировая экономикаЕВРОПАГренландияСШАДональд ТрампСкотт Бессент
 
 
