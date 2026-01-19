https://1prime.ru/20260119/ssha-866679471.html
Трамп хочет в Давосе подписать соглашение о Совете мира, сообщил журналист
Трамп хочет в Давосе подписать соглашение о Совете мира, сообщил журналист - 19.01.2026, ПРАЙМ
Трамп хочет в Давосе подписать соглашение о Совете мира, сообщил журналист
Президент США Дональд Трамп хочет в четверг в Давосе провести церемонию подписания соглашения о "Совете мира" по сектору Газа, круг стран-участниц пока неясен,... | 19.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-19T21:07+0300
2026-01-19T21:07+0300
2026-01-19T21:07+0300
сша
газа
дональд трамп
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68bfc30bb625065a9a829e99607e65b1.jpg
ВАШИНГТОН, 19 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп хочет в четверг в Давосе провести церемонию подписания соглашения о "Совете мира" по сектору Газа, круг стран-участниц пока неясен, сообщает журналист агентства Блумберг Алекс Уикхэм со ссылкой на источники. "Трамп хочет провести церемонию подписания его "Совета мира" в Давосе в четверг. Какие страны подпишут, пока неясно. Многие страны хотят, чтобы США переписали условия, сообщают условия", - пишет Уикхэм в соцсети Х.
https://1prime.ru/20260118/tramp-866643722.html
сша
газа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_fb2ebbba6305248146f8d24c075a8bbf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, газа, дональд трамп, в мире
США, Газа, Дональд Трамп, В мире
Трамп хочет в Давосе подписать соглашение о Совете мира, сообщил журналист
Уикхэм: Трамп хочет провести церемонию подписания соглашения о Совете мира в Давосе