Трамп хочет в Давосе подписать соглашение о Совете мира, сообщил журналист

Трамп хочет в Давосе подписать соглашение о Совете мира, сообщил журналист

2026-01-19T21:07+0300

ВАШИНГТОН, 19 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп хочет в четверг в Давосе провести церемонию подписания соглашения о "Совете мира" по сектору Газа, круг стран-участниц пока неясен, сообщает журналист агентства Блумберг Алекс Уикхэм со ссылкой на источники. "Трамп хочет провести церемонию подписания его "Совета мира" в Давосе в четверг. Какие страны подпишут, пока неясно. Многие страны хотят, чтобы США переписали условия, сообщают условия", - пишет Уикхэм в соцсети Х.

сша, газа, дональд трамп, в мире