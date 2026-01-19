Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп хочет в Давосе подписать соглашение о Совете мира, сообщил журналист - 19.01.2026
Трамп хочет в Давосе подписать соглашение о Совете мира, сообщил журналист
Трамп хочет в Давосе подписать соглашение о Совете мира, сообщил журналист - 19.01.2026, ПРАЙМ
Трамп хочет в Давосе подписать соглашение о Совете мира, сообщил журналист
Президент США Дональд Трамп хочет в четверг в Давосе провести церемонию подписания соглашения о "Совете мира" по сектору Газа, круг стран-участниц пока неясен,... | 19.01.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 19 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп хочет в четверг в Давосе провести церемонию подписания соглашения о "Совете мира" по сектору Газа, круг стран-участниц пока неясен, сообщает журналист агентства Блумберг Алекс Уикхэм со ссылкой на источники. "Трамп хочет провести церемонию подписания его "Совета мира" в Давосе в четверг. Какие страны подпишут, пока неясно. Многие страны хотят, чтобы США переписали условия, сообщают условия", - пишет Уикхэм в соцсети Х.
21:07 19.01.2026
 
Трамп хочет в Давосе подписать соглашение о Совете мира, сообщил журналист

Уикхэм: Трамп хочет провести церемонию подписания соглашения о Совете мира в Давосе

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
ВАШИНГТОН, 19 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп хочет в четверг в Давосе провести церемонию подписания соглашения о "Совете мира" по сектору Газа, круг стран-участниц пока неясен, сообщает журналист агентства Блумберг Алекс Уикхэм со ссылкой на источники.
"Трамп хочет провести церемонию подписания его "Совета мира" в Давосе в четверг. Какие страны подпишут, пока неясно. Многие страны хотят, чтобы США переписали условия, сообщают условия", - пишет Уикхэм в соцсети Х.
Выступление президента США Д. Трампа - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2026
Трамп будет пожизненным председателем совета мира по Газе, пишут СМИ
18 января, 20:45
 
СШАГазаДональд ТрампВ мире
 
 
