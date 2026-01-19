ЕС обладает инструментами, которые позволят снять угрозы США, заявил Стубб

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Евросоюз обладает инструментами, которые позволят снять угрозы США о пошлинах из-за ситуации с Гренландией, заявил президент Финляндии Александр Стубб. В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами. "У Евросоюза есть множество инструментов, которые могут привести к тому, что угрозы США пошлинами будут сняты", - сказал Стубб на пресс-конференции. Трансляцию вели финские СМИ. Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Город Нуук на острове Гренландия - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
В США оценили возможный ответ Европы на пошлины из-за Гренландии
