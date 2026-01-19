Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: союзники США по НАТО перестали делиться разведданными
ЛОНДОН, 19 янв - ПРАЙМ. Союзники США по НАТО перестали делиться информацией и разведданными с Вашингтоном на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на Гренландию и деградации доверия внутри западного альянса, пишет британский портал I Paper со ссылкой на источники в западном разведсообществе. "Предложенный Дональдом Трампом захват Гренландии вызывает раскол внутри НАТО, который привел к тому, что официальные лица отказываются делиться разведданными с США", - пишет издание. Один из источников сообщил, что сотрудники разведывательных ведомств европейских стран перестали "говорить открыто" с США. Как отмечается, это произошло из-за опасений, что информация дойдет до Трампа и может быть использована в попытке захватить Гренландию силой. "Раньше мы вместе пили пиво, но сейчас сложилась странная ситуация. Я сражался в Ираке и Афганистане бок о бок с американцами. Это очень разрушительно, и я никогда раньше не думал о том, что всё может так сложиться, это очень нереально и удивительно", - добавил источник. Источник в британской разведке назвал ухудшение связей между Белым домом и его союзниками "беспрецедентным". Кроме того, по его мнению, Великобритания потеряла статус главного партнера США по обмену разведданными и в глазах Вашингтона стала "просто частью Европы". В субботу американский президент сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
СМИ: союзники США по НАТО перестали делиться разведданными

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
Флаги НАТО, Нидерланды. Архивное фото
© Фото : NATO
ЛОНДОН, 19 янв - ПРАЙМ. Союзники США по НАТО перестали делиться информацией и разведданными с Вашингтоном на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на Гренландию и деградации доверия внутри западного альянса, пишет британский портал I Paper со ссылкой на источники в западном разведсообществе.
"Предложенный Дональдом Трампом захват Гренландии вызывает раскол внутри НАТО, который привел к тому, что официальные лица отказываются делиться разведданными с США", - пишет издание.
Один из источников сообщил, что сотрудники разведывательных ведомств европейских стран перестали "говорить открыто" с США. Как отмечается, это произошло из-за опасений, что информация дойдет до Трампа и может быть использована в попытке захватить Гренландию силой.
"Раньше мы вместе пили пиво, но сейчас сложилась странная ситуация. Я сражался в Ираке и Афганистане бок о бок с американцами. Это очень разрушительно, и я никогда раньше не думал о том, что всё может так сложиться, это очень нереально и удивительно", - добавил источник.
Источник в британской разведке назвал ухудшение связей между Белым домом и его союзниками "беспрецедентным". Кроме того, по его мнению, Великобритания потеряла статус главного партнера США по обмену разведданными и в глазах Вашингтона стала "просто частью Европы".
В субботу американский президент сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Город Нуук на острове Гренландия - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
"Идти на Москву". В Польше дерзко высказались о произошедшем в Гренландии
Вчера, 20:53
 
