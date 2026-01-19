https://1prime.ru/20260119/sud--866671476.html

Суд на Урале приостановил работу завода по производству БАД

Суд на Урале приостановил работу завода по производству БАД - 19.01.2026, ПРАЙМ

Суд на Урале приостановил работу завода по производству БАД

19.01.2026

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв - ПРАЙМ. Екатеринбургский суд по материалам свердловского Роспотребнадзора приостановил на 30 суток деятельность предприятия по производству биологически активных добавок (БАД) ООО "РИТМИКО" в связи с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области. Согласно сообщению, внеплановая проверка предприятия была инициирована "в связи с информацией о наличии угрозы жизни и здоровью людей, употребляющих комплексную пищевую добавку с повышенным содержанием липоевой кислоты". В результате проверки были выявлены отсутствие товаросопроводительной документации, наличие в производственном помещении немаркированной продукции и другие нарушения. В отношении предприятия были составлен протокол о привлечении к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, а также протокол о временной приостановке деятельности, который был передан в суд для рассмотрения. "По решению суда деятельность общества с ограниченной ответственностью была приостановлена на 30 суток", - сообщили в ведомстве.

свердловская область

