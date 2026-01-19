Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд на Урале приостановил работу завода по производству БАД
Суд на Урале приостановил работу завода по производству БАД
Екатеринбургский суд по материалам свердловского Роспотребнадзора приостановил на 30 суток деятельность предприятия по производству биологически активных... | 19.01.2026, ПРАЙМ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв - ПРАЙМ. Екатеринбургский суд по материалам свердловского Роспотребнадзора приостановил на 30 суток деятельность предприятия по производству биологически активных добавок (БАД) ООО "РИТМИКО" в связи с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области. Согласно сообщению, внеплановая проверка предприятия была инициирована "в связи с информацией о наличии угрозы жизни и здоровью людей, употребляющих комплексную пищевую добавку с повышенным содержанием липоевой кислоты". В результате проверки были выявлены отсутствие товаросопроводительной документации, наличие в производственном помещении немаркированной продукции и другие нарушения. В отношении предприятия были составлен протокол о привлечении к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, а также протокол о временной приостановке деятельности, который был передан в суд для рассмотрения. "По решению суда деятельность общества с ограниченной ответственностью была приостановлена на 30 суток", - сообщили в ведомстве.
бизнес, россия, свердловская область, роспотребнадзор
Бизнес, РОССИЯ, Свердловская область, Роспотребнадзор
16:56 19.01.2026
 
Суд на Урале приостановил работу завода по производству БАД

Суд приостановил работу завода по производству БАД из-за нарушения сантребований

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв - ПРАЙМ. Екатеринбургский суд по материалам свердловского Роспотребнадзора приостановил на 30 суток деятельность предприятия по производству биологически активных добавок (БАД) ООО "РИТМИКО" в связи с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.
Согласно сообщению, внеплановая проверка предприятия была инициирована "в связи с информацией о наличии угрозы жизни и здоровью людей, употребляющих комплексную пищевую добавку с повышенным содержанием липоевой кислоты".
В результате проверки были выявлены отсутствие товаросопроводительной документации, наличие в производственном помещении немаркированной продукции и другие нарушения.
В отношении предприятия были составлен протокол о привлечении к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, а также протокол о временной приостановке деятельности, который был передан в суд для рассмотрения.
"По решению суда деятельность общества с ограниченной ответственностью была приостановлена на 30 суток", - сообщили в ведомстве.
Крупнейший в России кремниевый завод приостановит производство
БизнесРОССИЯСвердловская областьРоспотребнадзор
 
 
