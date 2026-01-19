https://1prime.ru/20260119/tramp-866668314.html

Трамп жестко высказался из-за Нобелевской премии мира

Трамп жестко высказался из-за Нобелевской премии мира - 19.01.2026, ПРАЙМ

Трамп жестко высказался из-за Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что больше не обязан стремиться к поддержанию мира, так как Нобелевская премия ему не была вручена, следует из его... | 19.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-19T14:42+0300

2026-01-19T14:42+0300

2026-01-19T14:42+0300

сша

норвегия

дания

николас мадуро

дональд трамп

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b57827cf464086e9b73e269d002bff7.jpg

МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что больше не обязан стремиться к поддержанию мира, так как Нобелевская премия ему не была вручена, следует из его письма, адресованного премьер-министру Норвегии Йонасу Гар Стере. "С учетом того, что Ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за предотвращение более восьми войн, я больше не чувствую себя обязанным думать исключительно о мире, <…> а теперь могу думать о том, что хорошо и правильно для Соединенных Штатов Америки", — говорится во фрагменте, который опубликовал в соцсети X журналист PBS Ник Шифрин.Кроме того, Трамп поставил под сомнение право Дании на Гренландию, заявив, что Копенгаген "не способен обеспечить защиту острова от влияния России и Китая". Он убеждён, что внёс в НАТО больше, чем кто-либо другой, и призвал альянс предпринимать действия в интересах США. "Мир не будет в безопасности, если мы не будем иметь полного и тотального контроля над Гренландией", — заключил президент США.В 2025 году Нобелевская премия мира была присуждена Марии Корине Мачадо за её "неустанные усилия по продвижению демократических прав граждан Венесуэлы". В начале января она отметила, что атака Трампа на Венесуэлу и арест Николаса Мадуро доказывают его заслуги по получению данной награды. В пятницу Мачадо вручила американскому президенту медаль. На это в Нобелевском центре мира заявили, что статус лауреата не может быть передан другому лицу, и по правилам комитета решение о присуждении премии является окончательным и не подлежит изменению.

https://1prime.ru/20260119/tramp-866665032.html

https://1prime.ru/20260119/grenlandiya-866663339.html

https://1prime.ru/20260119/torgovlja-866653814.html

сша

норвегия

дания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, норвегия, дания, николас мадуро, дональд трамп, нато