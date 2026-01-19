https://1prime.ru/20260119/tramp-866668314.html
Трамп жестко высказался из-за Нобелевской премии мира
Трамп жестко высказался из-за Нобелевской премии мира - 19.01.2026, ПРАЙМ
Трамп жестко высказался из-за Нобелевской премии мира
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что больше не обязан стремиться к поддержанию мира, так как Нобелевская премия ему не была вручена, следует из его... | 19.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-19T14:42+0300
2026-01-19T14:42+0300
2026-01-19T14:42+0300
сша
норвегия
дания
николас мадуро
дональд трамп
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b57827cf464086e9b73e269d002bff7.jpg
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что больше не обязан стремиться к поддержанию мира, так как Нобелевская премия ему не была вручена, следует из его письма, адресованного премьер-министру Норвегии Йонасу Гар Стере. "С учетом того, что Ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за предотвращение более восьми войн, я больше не чувствую себя обязанным думать исключительно о мире, <…> а теперь могу думать о том, что хорошо и правильно для Соединенных Штатов Америки", — говорится во фрагменте, который опубликовал в соцсети X журналист PBS Ник Шифрин.Кроме того, Трамп поставил под сомнение право Дании на Гренландию, заявив, что Копенгаген "не способен обеспечить защиту острова от влияния России и Китая". Он убеждён, что внёс в НАТО больше, чем кто-либо другой, и призвал альянс предпринимать действия в интересах США. "Мир не будет в безопасности, если мы не будем иметь полного и тотального контроля над Гренландией", — заключил президент США.В 2025 году Нобелевская премия мира была присуждена Марии Корине Мачадо за её "неустанные усилия по продвижению демократических прав граждан Венесуэлы". В начале января она отметила, что атака Трампа на Венесуэлу и арест Николаса Мадуро доказывают его заслуги по получению данной награды. В пятницу Мачадо вручила американскому президенту медаль. На это в Нобелевском центре мира заявили, что статус лауреата не может быть передан другому лицу, и по правилам комитета решение о присуждении премии является окончательным и не подлежит изменению.
https://1prime.ru/20260119/tramp-866665032.html
https://1prime.ru/20260119/grenlandiya-866663339.html
https://1prime.ru/20260119/torgovlja-866653814.html
сша
норвегия
дания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967364_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f3bd2d7ceba7c5b7233766d2cb0b0273.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, норвегия, дания, николас мадуро, дональд трамп, нато
США, НОРВЕГИЯ, ДАНИЯ, Николас Мадуро, Дональд Трамп, НАТО
Трамп жестко высказался из-за Нобелевской премии мира
Трамп заявил, что больше не обязан думать о мире из-за отказа в Нобелевской премии
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ.
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что больше не обязан стремиться к поддержанию мира, так как Нобелевская премия ему не была вручена, следует
из его письма, адресованного премьер-министру Норвегии Йонасу Гар Стере.
"С учетом того, что Ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за предотвращение более восьми войн, я больше не чувствую себя обязанным думать исключительно о мире, <…> а теперь могу думать о том, что хорошо и правильно для Соединенных Штатов Америки", — говорится во фрагменте, который опубликовал в соцсети X журналист PBS Ник Шифрин.
На Западе рассказали, что задумал Трамп в отношении России
Кроме того, Трамп
поставил под сомнение право Дании
на Гренландию
, заявив, что Копенгаген "не способен обеспечить защиту острова от влияния России и Китая". Он убеждён, что внёс в НАТО
больше, чем кто-либо другой, и призвал альянс предпринимать действия в интересах США
.
"Мир не будет в безопасности, если мы не будем иметь полного и тотального контроля над Гренландией", — заключил президент США.
В 2025 году Нобелевская премия мира была присуждена Марии Корине Мачадо за её "неустанные усилия по продвижению демократических прав граждан Венесуэлы".
Песков оценил желание Трампа присоединить Гренландию к США
В начале января она отметила, что атака Трампа на Венесуэлу
и арест Николаса Мадуро
доказывают его заслуги по получению данной награды.
В пятницу Мачадо вручила американскому президенту медаль.
На это в Нобелевском центре мира заявили, что статус лауреата не может быть передан другому лицу, и по правилам комитета решение о присуждении премии является окончательным и не подлежит изменению.
Торговля между Россией и США за первый год Трампа выросла на четверть