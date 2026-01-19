Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп жестко высказался из-за Нобелевской премии мира - 19.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260119/tramp-866668314.html
Трамп жестко высказался из-за Нобелевской премии мира
Трамп жестко высказался из-за Нобелевской премии мира - 19.01.2026, ПРАЙМ
Трамп жестко высказался из-за Нобелевской премии мира
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что больше не обязан стремиться к поддержанию мира, так как Нобелевская премия ему не была вручена, следует из его... | 19.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-19T14:42+0300
2026-01-19T14:42+0300
сша
норвегия
дания
николас мадуро
дональд трамп
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b57827cf464086e9b73e269d002bff7.jpg
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что больше не обязан стремиться к поддержанию мира, так как Нобелевская премия ему не была вручена, следует из его письма, адресованного премьер-министру Норвегии Йонасу Гар Стере. "С учетом того, что Ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за предотвращение более восьми войн, я больше не чувствую себя обязанным думать исключительно о мире, &lt;…&gt; а теперь могу думать о том, что хорошо и правильно для Соединенных Штатов Америки", — говорится во фрагменте, который опубликовал в соцсети X журналист PBS Ник Шифрин.Кроме того, Трамп поставил под сомнение право Дании на Гренландию, заявив, что Копенгаген "не способен обеспечить защиту острова от влияния России и Китая". Он убеждён, что внёс в НАТО больше, чем кто-либо другой, и призвал альянс предпринимать действия в интересах США. "Мир не будет в безопасности, если мы не будем иметь полного и тотального контроля над Гренландией", — заключил президент США.В 2025 году Нобелевская премия мира была присуждена Марии Корине Мачадо за её "неустанные усилия по продвижению демократических прав граждан Венесуэлы". В начале января она отметила, что атака Трампа на Венесуэлу и арест Николаса Мадуро доказывают его заслуги по получению данной награды. В пятницу Мачадо вручила американскому президенту медаль. На это в Нобелевском центре мира заявили, что статус лауреата не может быть передан другому лицу, и по правилам комитета решение о присуждении премии является окончательным и не подлежит изменению.
https://1prime.ru/20260119/tramp-866665032.html
https://1prime.ru/20260119/grenlandiya-866663339.html
https://1prime.ru/20260119/torgovlja-866653814.html
сша
норвегия
дания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967364_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f3bd2d7ceba7c5b7233766d2cb0b0273.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, норвегия, дания, николас мадуро, дональд трамп, нато
США, НОРВЕГИЯ, ДАНИЯ, Николас Мадуро, Дональд Трамп, НАТО
14:42 19.01.2026
 
Трамп жестко высказался из-за Нобелевской премии мира

Трамп заявил, что больше не обязан думать о мире из-за отказа в Нобелевской премии

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что больше не обязан стремиться к поддержанию мира, так как Нобелевская премия ему не была вручена, следует из его письма, адресованного премьер-министру Норвегии Йонасу Гар Стере.
"С учетом того, что Ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за предотвращение более восьми войн, я больше не чувствую себя обязанным думать исключительно о мире, <…> а теперь могу думать о том, что хорошо и правильно для Соединенных Штатов Америки", — говорится во фрагменте, который опубликовал в соцсети X журналист PBS Ник Шифрин.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
На Западе рассказали, что задумал Трамп в отношении России
Вчера, 13:24
Кроме того, Трамп поставил под сомнение право Дании на Гренландию, заявив, что Копенгаген "не способен обеспечить защиту острова от влияния России и Китая". Он убеждён, что внёс в НАТО больше, чем кто-либо другой, и призвал альянс предпринимать действия в интересах США.
"Мир не будет в безопасности, если мы не будем иметь полного и тотального контроля над Гренландией", — заключил президент США.
В 2025 году Нобелевская премия мира была присуждена Марии Корине Мачадо за её "неустанные усилия по продвижению демократических прав граждан Венесуэлы".
Город Нуук на острове Гренландия - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
Песков оценил желание Трампа присоединить Гренландию к США
Вчера, 12:52
В начале января она отметила, что атака Трампа на Венесуэлу и арест Николаса Мадуро доказывают его заслуги по получению данной награды.
В пятницу Мачадо вручила американскому президенту медаль.
На это в Нобелевском центре мира заявили, что статус лауреата не может быть передан другому лицу, и по правилам комитета решение о присуждении премии является окончательным и не подлежит изменению.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
Торговля между Россией и США за первый год Трампа выросла на четверть
Вчера, 07:08
 
СШАНОРВЕГИЯДАНИЯНиколас МадуроДональд ТрампНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала