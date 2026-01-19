https://1prime.ru/20260119/tramp-866672347.html

"За Россию". Слова Трампа о Гренландии вызвали изумление на Западе

"За Россию". Слова Трампа о Гренландии вызвали изумление на Западе - 19.01.2026, ПРАЙМ

"За Россию". Слова Трампа о Гренландии вызвали изумление на Западе

Президент США Дональд Трамп создал для лидеров европейских стран сложную ситуацию, заявив о якобы угрозе со стороны России для Гренландии, написал профессор... | 19.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-19T17:40+0300

2026-01-19T17:40+0300

2026-01-19T17:40+0300

общество

мировая экономика

дания

гренландия

сша

дмитрий песков

дональд трамп

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367726_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_034de74fa4905525aa19a529323d8cc7.jpg

МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп создал для лидеров европейских стран сложную ситуацию, заявив о якобы угрозе со стороны России для Гренландии, написал профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии в социальной сети X. "Слова Трампа об угрозе России для Гренландии поставили Евросоюз перед дилеммой: "выступить" за Москву, заявив, что она не угрожает острову (что непростительно для европейских русофобов), или согласиться и легитимизировать американскую аннексию Гренландии", — написал он.В понедельник Трамп заявил о своем намерении устранить якобы угрозу со стороны России для Гренландии, так как, по его словам, Дания не предприняла необходимых действий в этом направлении.С начала второго срока на посту президента Трамп неоднократно заявлял о том, что Гренландия должна стать частью Америки, и после военной операции в Венесуэле начал настойчиво на этом настаивать, утверждая, что в водах вокруг острова якобы присутствуют российские и китайские подводные лодки, в то время как его оборона включает "лишь две собачьи упряжки".Президент США в субботу объявил о введении пошлин в размере десяти процентов с февраля против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которые к июню увеличатся до 25 процентов и будут действовать до тех пор, пока не будет заключено соглашение о покупке Гренландии Соединенными Штатами.Представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал ситуацию вокруг Гренландии как экстраординарную с точки зрения международного права, отмечая, что Россия считает остров территорией Дании.

https://1prime.ru/20260119/ukraina-866671690.html

https://1prime.ru/20260119/peregovory-866669739.html

https://1prime.ru/20260119/tramp-866665032.html

дания

гренландия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, дания, гренландия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, ес