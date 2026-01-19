"За Россию". Слова Трампа о Гренландии вызвали изумление на Западе
Дизен: Трамп поставил ЕС перед дилеммой словами об угрозе РФ для Гренландии
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп создал для лидеров европейских стран сложную ситуацию, заявив о якобы угрозе со стороны России для Гренландии, написал профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии в социальной сети X.
"Слова Трампа об угрозе России для Гренландии поставили Евросоюз перед дилеммой: "выступить" за Москву, заявив, что она не угрожает острову (что непростительно для европейских русофобов), или согласиться и легитимизировать американскую аннексию Гренландии", — написал он.
В понедельник Трамп заявил о своем намерении устранить якобы угрозу со стороны России для Гренландии, так как, по его словам, Дания не предприняла необходимых действий в этом направлении.
С начала второго срока на посту президента Трамп неоднократно заявлял о том, что Гренландия должна стать частью Америки, и после военной операции в Венесуэле начал настойчиво на этом настаивать, утверждая, что в водах вокруг острова якобы присутствуют российские и китайские подводные лодки, в то время как его оборона включает "лишь две собачьи упряжки".
Президент США в субботу объявил о введении пошлин в размере десяти процентов с февраля против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которые к июню увеличатся до 25 процентов и будут действовать до тех пор, пока не будет заключено соглашение о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал ситуацию вокруг Гренландии как экстраординарную с точки зрения международного права, отмечая, что Россия считает остров территорией Дании.