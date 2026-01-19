https://1prime.ru/20260119/tsb--866672521.html
ЦБ предлагает запретить изготовление банкнот "банка приколов"
2026-01-19T17:26+0300
2026-01-19T17:26+0300
2026-01-19T17:52+0300
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. ЦБ РФ предлагает установить запрет на изготовление и сбыт предметов, имеющих сходство с российскими банкнотами и монетами, сообщает регулятор. "Проводится работа по установлению запрета на изготовление и сбыт предметов, имеющих сходство с банкнотами и монетами Банка России, в том числе по геометрическим размерам, и административной ответственности за указанные деяния. Предложения Банка России рассматриваются заинтересованными министерствами и ведомствами", - говорится в документе ЦБ РФ.Отмечается, что для поддержания чистоты налично-денежного оборота Банк России проводит мероприятия по исключению случаев изготовления и распространения на территории страны банкнотоподобных изделий и копий монет Банка России."Такие изделия, в том числе ввозимые в Российскую Федерацию из других стран, активно сбываются через торговые предприятия, маркетплейсы, а также путем размещения объявлений о продаже в сети Интернет (социальных сетях). Особую обеспокоенность вызывает использование банкнотоподобных изделий злоумышленниками для обмана граждан, в том числе социально незащищенных (преимущественно людей старшего возраста)", - отмечает регулятор.Банк России проводит информационно-просветительские мероприятия, направленные на повышение осведомленности населения о модернизации банкнот и возможных противоправных действиях с банкнотоподобными изделиями и копиями монет, говорится в документе.Ранее в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что мошенники разработали новую схему, по которой под предлогом проверки подлинности похищают деньги у россиян, а после возвращают билеты "банка приколов".
