Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ предлагает запретить изготовление банкнот "банка приколов" - 19.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20260119/tsb--866672521.html
ЦБ предлагает запретить изготовление банкнот "банка приколов"
ЦБ предлагает запретить изготовление банкнот "банка приколов" - 19.01.2026, ПРАЙМ
ЦБ предлагает запретить изготовление банкнот "банка приколов"
ЦБ РФ предлагает установить запрет на изготовление и сбыт предметов, имеющих сходство с российскими банкнотами и монетами, сообщает регулятор. | 19.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-19T17:26+0300
2026-01-19T17:52+0300
банк россии
финансы
россия
банки
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83026/78/830267804_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_afc0f9e2b572166f363d0f83b2432555.jpg
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. ЦБ РФ предлагает установить запрет на изготовление и сбыт предметов, имеющих сходство с российскими банкнотами и монетами, сообщает регулятор. "Проводится работа по установлению запрета на изготовление и сбыт предметов, имеющих сходство с банкнотами и монетами Банка России, в том числе по геометрическим размерам, и административной ответственности за указанные деяния. Предложения Банка России рассматриваются заинтересованными министерствами и ведомствами", - говорится в документе ЦБ РФ.Отмечается, что для поддержания чистоты налично-денежного оборота Банк России проводит мероприятия по исключению случаев изготовления и распространения на территории страны банкнотоподобных изделий и копий монет Банка России."Такие изделия, в том числе ввозимые в Российскую Федерацию из других стран, активно сбываются через торговые предприятия, маркетплейсы, а также путем размещения объявлений о продаже в сети Интернет (социальных сетях). Особую обеспокоенность вызывает использование банкнотоподобных изделий злоумышленниками для обмана граждан, в том числе социально незащищенных (преимущественно людей старшего возраста)", - отмечает регулятор.Банк России проводит информационно-просветительские мероприятия, направленные на повышение осведомленности населения о модернизации банкнот и возможных противоправных действиях с банкнотоподобными изделиями и копиями монет, говорится в документе.Ранее в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что мошенники разработали новую схему, по которой под предлогом проверки подлинности похищают деньги у россиян, а после возвращают билеты "банка приколов".
https://1prime.ru/20260119/tsb-866672199.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83026/78/830267804_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_48ce779b9af7e448c5bbc03d59f0cbd6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, банки, рф
Банк России, Финансы, РОССИЯ, Банки, РФ
17:26 19.01.2026 (обновлено: 17:52 19.01.2026)
 
ЦБ предлагает запретить изготовление банкнот "банка приколов"

ЦБ предложил запретить изготовление предметов, схожих с российскими банкнотами

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. ЦБ РФ предлагает установить запрет на изготовление и сбыт предметов, имеющих сходство с российскими банкнотами и монетами, сообщает регулятор.
"Проводится работа по установлению запрета на изготовление и сбыт предметов, имеющих сходство с банкнотами и монетами Банка России, в том числе по геометрическим размерам, и административной ответственности за указанные деяния. Предложения Банка России рассматриваются заинтересованными министерствами и ведомствами", - говорится в документе ЦБ РФ.
Отмечается, что для поддержания чистоты налично-денежного оборота Банк России проводит мероприятия по исключению случаев изготовления и распространения на территории страны банкнотоподобных изделий и копий монет Банка России.
"Такие изделия, в том числе ввозимые в Российскую Федерацию из других стран, активно сбываются через торговые предприятия, маркетплейсы, а также путем размещения объявлений о продаже в сети Интернет (социальных сетях). Особую обеспокоенность вызывает использование банкнотоподобных изделий злоумышленниками для обмана граждан, в том числе социально незащищенных (преимущественно людей старшего возраста)", - отмечает регулятор.
Банк России проводит информационно-просветительские мероприятия, направленные на повышение осведомленности населения о модернизации банкнот и возможных противоправных действиях с банкнотоподобными изделиями и копиями монет, говорится в документе.
Ранее в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что мошенники разработали новую схему, по которой под предлогом проверки подлинности похищают деньги у россиян, а после возвращают билеты "банка приколов".
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
ЦБ опроверг информацию о массовых блокировках карт
Вчера, 17:18
 
Банк РоссииФинансыРОССИЯБанкиРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала