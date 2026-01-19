https://1prime.ru/20260119/tsb--866672681.html
ЦБ предложил ввести минимальную долю закупок российских банкоматов
2026-01-19T17:37+0300
банк россии
финансы
россия
рф
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. ЦБ РФ в рамках поддержки отечественных производителей предлагает ввести минимальную долю закупок российских банкоматов, сообщает регулятор. "Банк России совместно с профильными министерствами правительства Российской Федерации продолжит стимулировать импортозамещение иностранной продукции и поддерживать отечественных производителей. Достижение указанных целей будет проводиться через регулирование минимальной доли закупок российских банкоматов", - говорится в материале "Основные направления развития наличного денежного обращения на 2026-2030 годы".
рф
Новости
ru-RU
