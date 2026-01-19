https://1prime.ru/20260119/tsb--866672681.html

ЦБ предложил ввести минимальную долю закупок российских банкоматов

2026-01-19T17:37+0300

банк россии

финансы

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860170464_0:94:3299:1950_1920x0_80_0_0_ec26f33c764bde1274aedd0db89c72b6.jpg

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. ЦБ РФ в рамках поддержки отечественных производителей предлагает ввести минимальную долю закупок российских банкоматов, сообщает регулятор. "Банк России совместно с профильными министерствами правительства Российской Федерации продолжит стимулировать импортозамещение иностранной продукции и поддерживать отечественных производителей. Достижение указанных целей будет проводиться через регулирование минимальной доли закупок российских банкоматов", - говорится в материале "Основные направления развития наличного денежного обращения на 2026-2030 годы".

рф

2026

Новости

финансы, россия, рф