ЦБ опроверг информацию о массовых блокировках карт

2026-01-19T17:18+0300
2026-01-19T17:18+0300
банк россии
финансы
банки
россия
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Банк России опровергает информацию о массовых блокировках карт: с 1 января по 19 января обращений граждан в этой связи было вдвое меньше обычного, сообщили журналистам в ЦБ. "Банк России, который ведет базу данных о мошеннических операциях, не согласен с оценками экспертов о количестве заблокированных карт. C 1 января по 19 января 2026 года мы получили 7431 обращений граждан в связи с блокировкой карт, и это количество обращений вдвое меньше обычного", - сказано в сообщении.
финансы, банки, россия
Банк России, Финансы, Банки, РОССИЯ
17:18 19.01.2026
 
Флаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Банк России опровергает информацию о массовых блокировках карт: с 1 января по 19 января обращений граждан в этой связи было вдвое меньше обычного, сообщили журналистам в ЦБ.
"Банк России, который ведет базу данных о мошеннических операциях, не согласен с оценками экспертов о количестве заблокированных карт. C 1 января по 19 января 2026 года мы получили 7431 обращений граждан в связи с блокировкой карт, и это количество обращений вдвое меньше обычного", - сказано в сообщении.
Эксперт призвал ЦБ дать более четкие рекомендации против мошенничества
Вчера, 15:58
 
Банк РоссииФинансыБанкиРОССИЯ
 
 
