ЦБ опроверг информацию о массовых блокировках карт

2026-01-19T17:18+0300
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Банк России опровергает информацию о массовых блокировках карт: с 1 января по 19 января обращений граждан в этой связи было вдвое меньше обычного, сообщили журналистам в ЦБ. "Банк России, который ведет базу данных о мошеннических операциях, не согласен с оценками экспертов о количестве заблокированных карт. C 1 января по 19 января 2026 года мы получили 7431 обращений граждан в связи с блокировкой карт, и это количество обращений вдвое меньше обычного", - сказано в сообщении.
