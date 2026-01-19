https://1prime.ru/20260119/tsb-866672957.html

ЦБ планирует выпустить модернизированные банкноты в 500, 50 и 10 рублей

ЦБ планирует выпустить модернизированные банкноты в 500, 50 и 10 рублей - 19.01.2026, ПРАЙМ

ЦБ планирует выпустить модернизированные банкноты в 500, 50 и 10 рублей

Банк России в период 2026–2028 годов планирует разработать и выпустить модернизированные банкноты номиналом 500, 50 и 10 рублей в обновленном дизайне и с... | 19.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-19T17:39+0300

2026-01-19T17:39+0300

2026-01-19T17:39+0300

банк россии

финансы

банки

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/13/866672830_0:0:5616:3160_1920x0_80_0_0_91a6cb14c38b76a7ba8e8632b9d39f6b.jpg

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Банк России в период 2026–2028 годов планирует разработать и выпустить модернизированные банкноты номиналом 500, 50 и 10 рублей в обновленном дизайне и с улучшенными защитными характеристиками, следует из материала "Основные направления развития наличного денежного обращения на 2026-2030 годы". "Банк России продолжит работу по модернизации банкнот. В период 2026–2028 годов планируются разработка и выпуск модернизированных банкнот номиналом 500, 50 и 10 рублей в обновленном дизайне и с улучшенными защитными характеристиками", - говорится там. Также отмечается, что Банк России будет проводить адаптацию счетно-сортировального оборудования к обработке модернизированных банкнот номиналом 10, 50, 500 и 1000 рублей. Выпуск обновленного программного обеспечения позволит одновременно обрабатывать банкноты любых модификаций, что также снизит трудозатраты подразделений Банка России на обработку денежных знаков. Центробанк 1 октября объявил о старте голосования по новому дизайну банкноты номиналом 500 рублей. Каждому участнику голосования предстояло выбрать два символа: для лицевой стороны банкноты - из достопримечательностей Пятигорска, а для оборотной - из объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа. Затем регулятор принял решение отменить голосование из-за большого количества попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. В декабре заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов сообщил, что Банк России, скорее всего, сообщит о сроках нового голосования по купюре номиналом 500 рублей в 2026 году. ЦБ РФ также планирует выпуск новой 50-рублевой купюры в 2027 году и в 2028 году рассчитывает выпустить обновленную купюру в 10 рублей.

https://1prime.ru/20260110/rubl-866348789.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, рф