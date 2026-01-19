https://1prime.ru/20260119/tsb-866672957.html
ЦБ планирует выпустить модернизированные банкноты в 500, 50 и 10 рублей
2026-01-19T17:39+0300
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Банк России в период 2026–2028 годов планирует разработать и выпустить модернизированные банкноты номиналом 500, 50 и 10 рублей в обновленном дизайне и с улучшенными защитными характеристиками, следует из материала "Основные направления развития наличного денежного обращения на 2026-2030 годы". "Банк России продолжит работу по модернизации банкнот. В период 2026–2028 годов планируются разработка и выпуск модернизированных банкнот номиналом 500, 50 и 10 рублей в обновленном дизайне и с улучшенными защитными характеристиками", - говорится там. Также отмечается, что Банк России будет проводить адаптацию счетно-сортировального оборудования к обработке модернизированных банкнот номиналом 10, 50, 500 и 1000 рублей. Выпуск обновленного программного обеспечения позволит одновременно обрабатывать банкноты любых модификаций, что также снизит трудозатраты подразделений Банка России на обработку денежных знаков. Центробанк 1 октября объявил о старте голосования по новому дизайну банкноты номиналом 500 рублей. Каждому участнику голосования предстояло выбрать два символа: для лицевой стороны банкноты - из достопримечательностей Пятигорска, а для оборотной - из объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа. Затем регулятор принял решение отменить голосование из-за большого количества попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. В декабре заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов сообщил, что Банк России, скорее всего, сообщит о сроках нового голосования по купюре номиналом 500 рублей в 2026 году. ЦБ РФ также планирует выпуск новой 50-рублевой купюры в 2027 году и в 2028 году рассчитывает выпустить обновленную купюру в 10 рублей.
