ЦБ зафиксировал сокращение доли наличных в объеме розничных транзакций

ЦБ зафиксировал сокращение доли наличных в объеме розничных транзакций

2026-01-19T17:50+0300

экономика

россия

финансы

рф

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Банк России фиксирует, что в последние годы в стране сокращается доля наличных платежей в объеме розничных транзакций, ожидается, что данная тенденция сохранится, и со временем доля наличных розничных платежей остановится вблизи отметки в 10%, говорится в материале "Основные направления развития наличного денежного обращения на 2026-2030 годы". "В последние годы в России сокращается доля наличных платежей в объеме розничных транзакций – с 25,7% в 2021 году до 12,2% в 2025 году. Причем эта тенденция характерна для большинства стран. Ожидается, что она сохранится, и со временем доля наличных розничных платежей остановится вблизи отметки в 10%", - говорится там. Регулятор поясняет, что сужение сегмента наличных платежей постепенно ведет к снижению рентабельности кассового обслуживания клиентов и инкассации наличных денег. "Банки оптимизируют свои подразделения, сокращают банкоматные сети", - отмечает ЦБ РФ.

