https://1prime.ru/20260119/tsb-866673284.html
ЦБ зафиксировал сокращение доли наличных в объеме розничных транзакций
ЦБ зафиксировал сокращение доли наличных в объеме розничных транзакций - 19.01.2026, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал сокращение доли наличных в объеме розничных транзакций
Банк России фиксирует, что в последние годы в стране сокращается доля наличных платежей в объеме розничных транзакций, ожидается, что данная тенденция... | 19.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-19T17:50+0300
2026-01-19T17:50+0300
2026-01-19T17:50+0300
экономика
россия
финансы
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860237685_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d37fb8dac818aca044f7e034313ca4d7.jpg
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Банк России фиксирует, что в последние годы в стране сокращается доля наличных платежей в объеме розничных транзакций, ожидается, что данная тенденция сохранится, и со временем доля наличных розничных платежей остановится вблизи отметки в 10%, говорится в материале "Основные направления развития наличного денежного обращения на 2026-2030 годы". "В последние годы в России сокращается доля наличных платежей в объеме розничных транзакций – с 25,7% в 2021 году до 12,2% в 2025 году. Причем эта тенденция характерна для большинства стран. Ожидается, что она сохранится, и со временем доля наличных розничных платежей остановится вблизи отметки в 10%", - говорится там. Регулятор поясняет, что сужение сегмента наличных платежей постепенно ведет к снижению рентабельности кассового обслуживания клиентов и инкассации наличных денег. "Банки оптимизируют свои подразделения, сокращают банкоматные сети", - отмечает ЦБ РФ.
https://1prime.ru/20260119/tsb-866672199.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860237685_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_98c47b40934d8be361eb2fe7f9641ba8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, рф
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ
ЦБ зафиксировал сокращение доли наличных в объеме розничных транзакций
ЦБ: доля наличных розничных платежей остановится вблизи десяти процентов
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Банк России фиксирует, что в последние годы в стране сокращается доля наличных платежей в объеме розничных транзакций, ожидается, что данная тенденция сохранится, и со временем доля наличных розничных платежей остановится вблизи отметки в 10%, говорится в материале "Основные направления развития наличного денежного обращения на 2026-2030 годы".
"В последние годы в России сокращается доля наличных платежей в объеме розничных транзакций – с 25,7% в 2021 году до 12,2% в 2025 году. Причем эта тенденция характерна для большинства стран. Ожидается, что она сохранится, и со временем доля наличных розничных платежей остановится вблизи отметки в 10%", - говорится там.
Регулятор поясняет, что сужение сегмента наличных платежей постепенно ведет к снижению рентабельности кассового обслуживания клиентов и инкассации наличных денег.
"Банки оптимизируют свои подразделения, сокращают банкоматные сети", - отмечает ЦБ РФ
.
ЦБ опроверг информацию о массовых блокировках карт