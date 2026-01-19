Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ зафиксировал сокращение доли наличных в объеме розничных транзакций - 19.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260119/tsb-866673284.html
ЦБ зафиксировал сокращение доли наличных в объеме розничных транзакций
ЦБ зафиксировал сокращение доли наличных в объеме розничных транзакций - 19.01.2026, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал сокращение доли наличных в объеме розничных транзакций
Банк России фиксирует, что в последние годы в стране сокращается доля наличных платежей в объеме розничных транзакций, ожидается, что данная тенденция... | 19.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-19T17:50+0300
2026-01-19T17:50+0300
экономика
россия
финансы
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860237685_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d37fb8dac818aca044f7e034313ca4d7.jpg
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Банк России фиксирует, что в последние годы в стране сокращается доля наличных платежей в объеме розничных транзакций, ожидается, что данная тенденция сохранится, и со временем доля наличных розничных платежей остановится вблизи отметки в 10%, говорится в материале "Основные направления развития наличного денежного обращения на 2026-2030 годы". "В последние годы в России сокращается доля наличных платежей в объеме розничных транзакций – с 25,7% в 2021 году до 12,2% в 2025 году. Причем эта тенденция характерна для большинства стран. Ожидается, что она сохранится, и со временем доля наличных розничных платежей остановится вблизи отметки в 10%", - говорится там. Регулятор поясняет, что сужение сегмента наличных платежей постепенно ведет к снижению рентабельности кассового обслуживания клиентов и инкассации наличных денег. "Банки оптимизируют свои подразделения, сокращают банкоматные сети", - отмечает ЦБ РФ.
https://1prime.ru/20260119/tsb-866672199.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860237685_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_98c47b40934d8be361eb2fe7f9641ba8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, рф
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ
17:50 19.01.2026
 
ЦБ зафиксировал сокращение доли наличных в объеме розничных транзакций

ЦБ: доля наличных розничных платежей остановится вблизи десяти процентов

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкВыдача денег в банкомате
Выдача денег в банкомате - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
Выдача денег в банкомате . Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Банк России фиксирует, что в последние годы в стране сокращается доля наличных платежей в объеме розничных транзакций, ожидается, что данная тенденция сохранится, и со временем доля наличных розничных платежей остановится вблизи отметки в 10%, говорится в материале "Основные направления развития наличного денежного обращения на 2026-2030 годы".
"В последние годы в России сокращается доля наличных платежей в объеме розничных транзакций – с 25,7% в 2021 году до 12,2% в 2025 году. Причем эта тенденция характерна для большинства стран. Ожидается, что она сохранится, и со временем доля наличных розничных платежей остановится вблизи отметки в 10%", - говорится там.
Регулятор поясняет, что сужение сегмента наличных платежей постепенно ведет к снижению рентабельности кассового обслуживания клиентов и инкассации наличных денег.
"Банки оптимизируют свои подразделения, сокращают банкоматные сети", - отмечает ЦБ РФ.
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
ЦБ опроверг информацию о массовых блокировках карт
Вчера, 17:18
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала