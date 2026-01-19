Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Происходящее на Украине вызвало переполох в Германии - 19.01.2026
Происходящее на Украине вызвало переполох в Германии
Скандал, связанный с Юлией Тимошенко, показывает, насколько глубоко коррупция проникла в политическую систему Украины, пишет Berliner Zeitung. | 19.01.2026
2026-01-19T17:00+0300
2026-01-19T17:00+0300
мировая экономика
украина
германия
юлия тимошенко
давид арахамия
набу
рада
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg
украина
германия
мировая экономика, украина, германия, юлия тимошенко, давид арахамия, набу, рада, владимир зеленский
Мировая экономика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Юлия Тимошенко, Давид Арахамия, НАБУ, Рада, Владимир Зеленский
Происходящее на Украине вызвало переполох в Германии

BZ: обвинение в адрес Тимошенко показало тяжелый кризис коррупции на Украине

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Скандал, связанный с Юлией Тимошенко, показывает, насколько глубоко коррупция проникла в политическую систему Украины, пишет Berliner Zeitung.
"Коррупция глубоко укоренилась в украинской политике, от правительства до оппозиции, от президентской администрации до парламентских кабинетов. Кажется, что тот, кто приходит к власти на Украине, почти автоматически становится частью этой системы", — говорится в публикации.
В последние дни на Украине обострилась внутренняя политическая борьба, усиленная коррупционными скандалами. НАБУ и САП сообщили о разоблачении главы одной из фракций Рады, который якобы предлагал взятки другим депутатам за поддержку законопроектов. Позже украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Юлия Тимошенко и лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия оказались под подозрением в коррупции.
После этого бывший премьер-министр Тимошенко обвинила президента Владимира Зеленского в коррупции в своем выступлении в парламенте.
Мировая экономикаУКРАИНАГЕРМАНИЯЮлия ТимошенкоДавид АрахамияНАБУРадаВладимир Зеленский
 
 
