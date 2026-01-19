https://1prime.ru/20260119/ukraina-866671690.html
Происходящее на Украине вызвало переполох в Германии
Происходящее на Украине вызвало переполох в Германии - 19.01.2026, ПРАЙМ
Происходящее на Украине вызвало переполох в Германии
Скандал, связанный с Юлией Тимошенко, показывает, насколько глубоко коррупция проникла в политическую систему Украины, пишет Berliner Zeitung.
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Скандал, связанный с Юлией Тимошенко, показывает, насколько глубоко коррупция проникла в политическую систему Украины, пишет Berliner Zeitung."Коррупция глубоко укоренилась в украинской политике, от правительства до оппозиции, от президентской администрации до парламентских кабинетов. Кажется, что тот, кто приходит к власти на Украине, почти автоматически становится частью этой системы", — говорится в публикации.В последние дни на Украине обострилась внутренняя политическая борьба, усиленная коррупционными скандалами. НАБУ и САП сообщили о разоблачении главы одной из фракций Рады, который якобы предлагал взятки другим депутатам за поддержку законопроектов. Позже украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Юлия Тимошенко и лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия оказались под подозрением в коррупции.После этого бывший премьер-министр Тимошенко обвинила президента Владимира Зеленского в коррупции в своем выступлении в парламенте.
