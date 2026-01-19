Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Газпроме" рассказали об отборе газа из ПХГ Украины
В "Газпроме" рассказали об отборе газа из ПХГ Украины
В "Газпроме" рассказали об отборе газа из ПХГ Украины - 19.01.2026, ПРАЙМ
В "Газпроме" рассказали об отборе газа из ПХГ Украины
Отборы газа из подземных хранилищ газа (ПХГ) Украины продолжают обновлять суточные максимумы этой зимы, обратил внимание "Газпром". | 19.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-19T18:57+0300
2026-01-19T19:14+0300
газ
россия
украина
газпром
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75771/94/757719457_0:75:400:300_1920x0_80_0_0_2c36d649d7e91b9fc3312eadfcfe3276.jpg
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Отборы газа из подземных хранилищ газа (ПХГ) Украины продолжают обновлять суточные максимумы этой зимы, обратил внимание "Газпром". "Отборы газа из ПХГ Украины продолжают обновлять суточные максимумы этой зимы. Так, 17 января объем газа, поднятый из украинских хранилищ, превысил предыдущее максимальное значение для текущего сезона", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
украина
газ, россия, украина, газпром, мировая экономика
Газ, РОССИЯ, УКРАИНА, Газпром, Мировая экономика
18:57 19.01.2026 (обновлено: 19:14 19.01.2026)
 
В "Газпроме" рассказали об отборе газа из ПХГ Украины

"Газпром": отборы газа из ПХГ Украины продолжают обновлять суточные максимумы этой зимы

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Отборы газа из подземных хранилищ газа (ПХГ) Украины продолжают обновлять суточные максимумы этой зимы, обратил внимание "Газпром".
"Отборы газа из ПХГ Украины продолжают обновлять суточные максимумы этой зимы. Так, 17 января объем газа, поднятый из украинских хранилищ, превысил предыдущее максимальное значение для текущего сезона", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Газ РОССИЯ УКРАИНА Газпром Мировая экономика
 
 
