В "Газпроме" рассказали об отборе газа из ПХГ Украины

В "Газпроме" рассказали об отборе газа из ПХГ Украины

Отборы газа из подземных хранилищ газа (ПХГ) Украины продолжают обновлять суточные максимумы этой зимы, обратил внимание "Газпром".

2026-01-19T18:57+0300

2026-01-19T18:57+0300

2026-01-19T19:14+0300

газ

россия

украина

газпром

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75771/94/757719457_0:75:400:300_1920x0_80_0_0_2c36d649d7e91b9fc3312eadfcfe3276.jpg

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Отборы газа из подземных хранилищ газа (ПХГ) Украины продолжают обновлять суточные максимумы этой зимы, обратил внимание "Газпром". "Отборы газа из ПХГ Украины продолжают обновлять суточные максимумы этой зимы. Так, 17 января объем газа, поднятый из украинских хранилищ, превысил предыдущее максимальное значение для текущего сезона", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

украина

2026

