В "Газпроме" рассказали об отборе газа из ПХГ Украины
В "Газпроме" рассказали об отборе газа из ПХГ Украины
Отборы газа из подземных хранилищ газа (ПХГ) Украины продолжают обновлять суточные максимумы этой зимы, обратил внимание "Газпром". | 19.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-19T18:57+0300
2026-01-19T18:57+0300
2026-01-19T19:14+0300
газ
россия
украина
газпром
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75771/94/757719457_0:75:400:300_1920x0_80_0_0_2c36d649d7e91b9fc3312eadfcfe3276.jpg
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Отборы газа из подземных хранилищ газа (ПХГ) Украины продолжают обновлять суточные максимумы этой зимы, обратил внимание "Газпром". "Отборы газа из ПХГ Украины продолжают обновлять суточные максимумы этой зимы. Так, 17 января объем газа, поднятый из украинских хранилищ, превысил предыдущее максимальное значение для текущего сезона", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75771/94/757719457_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_523c93b42b6cbaa59f5ae95b197ad880.jpg
