https://1prime.ru/20260119/ukraina-866682785.html
Bloomberg: Минфин Украины завершает поправки к налоговому законодательству
Bloomberg: Минфин Украины завершает поправки к налоговому законодательству - 19.01.2026, ПРАЙМ
Bloomberg: Минфин Украины завершает поправки к налоговому законодательству
Минфин Украины к концу недели планирует завершить разработку спорного законопроекта по налогообложению для самозанятых предпринимателей в рамках одного из... | 19.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-19T22:52+0300
2026-01-19T22:52+0300
2026-01-19T22:52+0300
финансы
мировая экономика
украина
мвф
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Минфин Украины к концу недели планирует завершить разработку спорного законопроекта по налогообложению для самозанятых предпринимателей в рамках одного из условий получения дополнительного финансирования от Международного валютного фонда (МВФ), передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя минфина Дмитрия Герасименю. В ноябре Блумберг передавало, что Украина согласилась отменить ряд налоговых льгот для бизнеса и домохозяйств ради получения нового финансирования от МВФ. "Министерство финансов планирует на этой неделе завершить разработку законопроекта, который предусматривает введение налога на добавленную стоимость на доходы, связанные с широко распространенным статусом самозанятости, а также расширение категории иностранных посылок, подлежащих обложению этим налогом", - пишет агентство. В сообщении подчеркивается, что налоги для самозанятых - "одна из самых спорных мер, предложенных МВФ Украине" для разблокирования более 8 миллиардов долларов. Законопроект будет представлен на утверждение кабмину Украины, прежде чем отправится в парламент на рассмотрение, уточняет агентство. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов. В декабре 2025 года газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.
https://1prime.ru/20260119/plan-866679271.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2237cf0702d06c6d9c1f587faf2ebd46.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мировая экономика, украина, мвф, минфин
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, МВФ, Минфин
Bloomberg: Минфин Украины завершает поправки к налоговому законодательству
Bloomberg: Украина завершает поправки к налоговому законодательству по предложению МВФ
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ.
Минфин Украины к концу недели планирует завершить разработку спорного законопроекта по налогообложению для самозанятых предпринимателей в рамках одного из условий получения дополнительного финансирования от Международного валютного фонда (МВФ), передает агентство Блумберг
со ссылкой на представителя минфина Дмитрия Герасименю.
В ноябре Блумберг передавало, что Украина
согласилась отменить ряд налоговых льгот для бизнеса и домохозяйств ради получения нового финансирования от МВФ
.
"Министерство финансов планирует на этой неделе завершить разработку законопроекта, который предусматривает введение налога на добавленную стоимость на доходы, связанные с широко распространенным статусом самозанятости, а также расширение категории иностранных посылок, подлежащих обложению этим налогом", - пишет агентство.
В сообщении подчеркивается, что налоги для самозанятых - "одна из самых спорных мер, предложенных МВФ Украине" для разблокирования более 8 миллиардов долларов.
Законопроект будет представлен на утверждение кабмину Украины, прежде чем отправится в парламент на рассмотрение, уточняет агентство.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
В декабре 2025 года газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.
ЕС хочет создать военный альянс с Украиной, но без США, пишет Politico