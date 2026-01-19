https://1prime.ru/20260119/ukraina-866682785.html

Bloomberg: Минфин Украины завершает поправки к налоговому законодательству

Bloomberg: Минфин Украины завершает поправки к налоговому законодательству - 19.01.2026, ПРАЙМ

Bloomberg: Минфин Украины завершает поправки к налоговому законодательству

Минфин Украины к концу недели планирует завершить разработку спорного законопроекта по налогообложению для самозанятых предпринимателей в рамках одного из... | 19.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-19T22:52+0300

2026-01-19T22:52+0300

2026-01-19T22:52+0300

финансы

мировая экономика

украина

мвф

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Минфин Украины к концу недели планирует завершить разработку спорного законопроекта по налогообложению для самозанятых предпринимателей в рамках одного из условий получения дополнительного финансирования от Международного валютного фонда (МВФ), передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя минфина Дмитрия Герасименю. В ноябре Блумберг передавало, что Украина согласилась отменить ряд налоговых льгот для бизнеса и домохозяйств ради получения нового финансирования от МВФ. "Министерство финансов планирует на этой неделе завершить разработку законопроекта, который предусматривает введение налога на добавленную стоимость на доходы, связанные с широко распространенным статусом самозанятости, а также расширение категории иностранных посылок, подлежащих обложению этим налогом", - пишет агентство. В сообщении подчеркивается, что налоги для самозанятых - "одна из самых спорных мер, предложенных МВФ Украине" для разблокирования более 8 миллиардов долларов. Законопроект будет представлен на утверждение кабмину Украины, прежде чем отправится в парламент на рассмотрение, уточняет агентство. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов. В декабре 2025 года газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.

https://1prime.ru/20260119/plan-866679271.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, украина, мвф, минфин