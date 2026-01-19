Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Bloomberg: Минфин Украины завершает поправки к налоговому законодательству - 19.01.2026
Bloomberg: Минфин Украины завершает поправки к налоговому законодательству
Bloomberg: Минфин Украины завершает поправки к налоговому законодательству
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Минфин Украины к концу недели планирует завершить разработку спорного законопроекта по налогообложению для самозанятых предпринимателей в рамках одного из условий получения дополнительного финансирования от Международного валютного фонда (МВФ), передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя минфина Дмитрия Герасименю. В ноябре Блумберг передавало, что Украина согласилась отменить ряд налоговых льгот для бизнеса и домохозяйств ради получения нового финансирования от МВФ. "Министерство финансов планирует на этой неделе завершить разработку законопроекта, который предусматривает введение налога на добавленную стоимость на доходы, связанные с широко распространенным статусом самозанятости, а также расширение категории иностранных посылок, подлежащих обложению этим налогом", - пишет агентство. В сообщении подчеркивается, что налоги для самозанятых - "одна из самых спорных мер, предложенных МВФ Украине" для разблокирования более 8 миллиардов долларов. Законопроект будет представлен на утверждение кабмину Украины, прежде чем отправится в парламент на рассмотрение, уточняет агентство. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов. В декабре 2025 года газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.
22:52 19.01.2026
 
Bloomberg: Минфин Украины завершает поправки к налоговому законодательству

Bloomberg: Украина завершает поправки к налоговому законодательству по предложению МВФ

Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Минфин Украины к концу недели планирует завершить разработку спорного законопроекта по налогообложению для самозанятых предпринимателей в рамках одного из условий получения дополнительного финансирования от Международного валютного фонда (МВФ), передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя минфина Дмитрия Герасименю.
В ноябре Блумберг передавало, что Украина согласилась отменить ряд налоговых льгот для бизнеса и домохозяйств ради получения нового финансирования от МВФ.
"Министерство финансов планирует на этой неделе завершить разработку законопроекта, который предусматривает введение налога на добавленную стоимость на доходы, связанные с широко распространенным статусом самозанятости, а также расширение категории иностранных посылок, подлежащих обложению этим налогом", - пишет агентство.
В сообщении подчеркивается, что налоги для самозанятых - "одна из самых спорных мер, предложенных МВФ Украине" для разблокирования более 8 миллиардов долларов.
Законопроект будет представлен на утверждение кабмину Украины, прежде чем отправится в парламент на рассмотрение, уточняет агентство.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
В декабре 2025 года газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.
