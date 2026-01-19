Курс юаня на Мосбирже остается под легким давлением

https://1prime.ru/20260119/yuan--866669513.html

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты по отношению к рублю в понедельник остается под легким давлением, опять направляясь в район минимумов начавшегося года: 11,1 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.25 мск снижался на 3 копейки (-0,2%), до 11,14 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,12-11,21 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 77,94 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 6,996 против 6,963 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 77,48 рубля. РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ Юань на Мосбирже в понедельник после непродолжительных утренних попыток роста перешел к снижению и опять тестирует район минимумов начавшегося года - около отметки 11,1 рубля. "Предложение валюты со стороны экспортеров остается стабильным даже после недавних санкций. Не исключено, что волатильность также может сглаживаться благодаря притоку валюты на банковские счета экспортеров осенью 2025 года. Кроме того, предложение валюты со стороны Минфина и Банка России в январе останется вблизи высоких значений декабря", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая". Юаневая ставка денежного рынка при этом сохраняется на уровне +0,24% годовых - как на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.28 мск снижалась на 0,8%, до 63,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падал на 0,3%, до 99,1 пункта. ПРОГНОЗЫ В краткосрочной перспективе валютный рынок, вероятно, останется в узком диапазоне, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Сезонные факторы (низкий спрос на импорт, налоговый период с конца января) и активные продажи ЦБ поддерживают рубль. Однако уже к концу месяца может проявиться эффект от низких нефтяных цен в ноябре-декабре, и экспортная выручка снизится. Ключевым триггером для рынка остается геополитика: любые подвижки в переговорах или, наоборот, эскалация могут резко изменить настроения. Давос и встречи на его полях покажут, в каком направлении движется диалог", - добавляет он. Ослаблению рубля могли бы способствовать активизация импорта, оттока капитала и существенное сокращение предложения валюты экспортерами, считает Ващелюк из УК "Первая". "Пока эти события, по-видимому, не происходят, и наиболее вероятным представляется сохранение сильных позиций рубля на этой неделе: около 77–80 рублей за доллар и 11,0–11,5 рубля за юань", - добавляет она.

