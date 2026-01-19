https://1prime.ru/20260119/zaes-866680664.html

19.01.2026 Лихачев рассказал о повышении надежности энергоснабжения Запорожской АЭС

Лихачев рассказал о повышении надежности энергоснабжения Запорожской АЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - ПРАЙМ. Возобновление подачи электроэнергии по резервной линии "Ферросплавная-1" существенно повышает надежность энергоснабжения Запорожской атомной электростанции, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. Подача электроэнергии по высоковольтной линии "Ферросплавная-1" возобновлена в понедельник на Запорожской АЭС, энергоснабжение станции снова идет сразу по двум линиям – "Ферросплавная-1" и "Днепровская", сообщил ранее Лихачев. Линия была отключена 2 января, ремонт начался 18 января благодаря достигнутым договоренностям о временном прекращении огня. "В настоящий момент энергоснабжение собственных нужд Запорожской АЭС в полном объёме обеспечено от обеих внешних линий – "Днепровской" и "Ферросплавной-1". Это существенно повышает надежность энергоснабжения станции", - говорится в релизе "Росатома", в котором приводятся слова Лихачева. Он напомнил, что использование единственной линии для энергоснабжения АЭС несет риски, так как в случае ее отключения необходимо оперативно разворачивать резервные дизель-генераторы для обеспечения работы систем охлаждения энергоблоков. "Мы эту ситуацию проходили с 23 сентября по 23 октября прошлого года. Тогда из-за повреждения всех высоковольтных линий внешнее энергоснабжение ЗАЭС было полностью отключено. И она в течение месяца снабжалась электроэнергией только за счет внутренних источников, то есть дизель-генераторов. Для безопасности станции это – критическая ситуация. На этот раз удалось избежать ее повторения", - отметил глава "Росатома". Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.

