Стоимость золота растет на геополитической неопределенности

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник вечером на фоне геополитической неопределенности в мире, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 17.34 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 78,81 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,71%, - до 4 674,21 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель обновил исторический максимум в 4 697,71 доллара. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 5,63% - до 93,522 доллара за унцию, а ранее в понедельник котировки металла поднимались до нового рекорда в 94,35 доллара. Рынки оценивают субботнее заявление президента США Дональда Трампа о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами. "Драгоценные металлы реагируют на отказ от долларовых активов и потенциальное инфляционное воздействие торговой войны между США и ЕС, не говоря уже о сдерживающем эффекте на экономическую активность", - заявил агентству Блумберг аналитик компании Peel Hunt LLP Питер Маллин-Джонс (Peter Mallin-Jones). Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.

