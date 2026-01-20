Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
SJ-100 вылетит на международную авиавыставку в Индии - 20.01.2026
SJ-100 вылетит на международную авиавыставку в Индии
SJ-100 вылетит на международную авиавыставку в Индии
SJ-100 вылетит на международную авиавыставку в Индии
Российский полностью импортозамещенный SJ-100 вылетит на международную выставку гражданской авиации Wings India 2026 в ближайшее время, рассказал РИА Новости... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T09:16+0300
2026-01-20T09:16+0300
бизнес
россия
индия
рф
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/17/856942610_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3920664e7bf313ec0007b14eb91e775f.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Российский полностью импортозамещенный SJ-100 вылетит на международную выставку гражданской авиации Wings India 2026 в ближайшее время, рассказал РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков. "В ближайшее время мы планируем наше участие в Airshow Индии. Там будет представлен полностью импортозамещенный Superjet. В ближайшее время он вылетит туда", — рассказал он. Международная выставка гражданской авиации Wings India 2026 пройдет в индийском аэропорту Бегумпет с 28 по 31 января текущего года. Ожидается, что в выставке примут участие более 150 экспонентов из Индии и всего мира.
индия
рф
бизнес, россия, индия, рф, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ, РФ, Минпромторг
09:16 20.01.2026
 
SJ-100 вылетит на международную авиавыставку в Индии

Абраменков: SJ-100 вылетит на международную выставку Wings India 2026

© пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкПолет полностью импортозамещенного самолета Superjet
Полет полностью импортозамещенного самолета Superjet
Полет полностью импортозамещенного самолета Superjet. Архивное фото
© пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Российский полностью импортозамещенный SJ-100 вылетит на международную выставку гражданской авиации Wings India 2026 в ближайшее время, рассказал РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков.
"В ближайшее время мы планируем наше участие в Airshow Индии. Там будет представлен полностью импортозамещенный Superjet. В ближайшее время он вылетит туда", — рассказал он.
Международная выставка гражданской авиации Wings India 2026 пройдет в индийском аэропорту Бегумпет с 28 по 31 января текущего года. Ожидается, что в выставке примут участие более 150 экспонентов из Индии и всего мира.
