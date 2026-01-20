https://1prime.ru/20260120/abramenkov-866691126.html

SJ-100 вылетит на международную авиавыставку в Индии

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Российский полностью импортозамещенный SJ-100 вылетит на международную выставку гражданской авиации Wings India 2026 в ближайшее время, рассказал РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков. "В ближайшее время мы планируем наше участие в Airshow Индии. Там будет представлен полностью импортозамещенный Superjet. В ближайшее время он вылетит туда", — рассказал он. Международная выставка гражданской авиации Wings India 2026 пройдет в индийском аэропорту Бегумпет с 28 по 31 января текущего года. Ожидается, что в выставке примут участие более 150 экспонентов из Индии и всего мира.

