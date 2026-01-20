https://1prime.ru/20260120/adygeya--866706643.html

В Адыгее собрали рекордный урожай пшеницы в 2025 году

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Республика Адыгея получила рекордный урожай пшеницы в 2025 году - 60 центнеров с гектара, доложил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Мы получили рекордный урожай пшеницы. Больше 60 центнеров с гектара. Это первый показатель в стране. Мы, конечно, радуемся", - сказал Кумпилов.

