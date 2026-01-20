https://1prime.ru/20260120/adygeya--866706643.html
В Адыгее собрали рекордный урожай пшеницы в 2025 году
В Адыгее собрали рекордный урожай пшеницы в 2025 году - 20.01.2026, ПРАЙМ
В Адыгее собрали рекордный урожай пшеницы в 2025 году
Республика Адыгея получила рекордный урожай пшеницы в 2025 году - 60 центнеров с гектара, доложил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе встречи с президентом... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T14:40+0300
2026-01-20T14:40+0300
2026-01-20T14:40+0300
экономика
сельское хозяйство
адыгея
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865485037_0:128:2730:1664_1920x0_80_0_0_ad1c5d6791451b1bc0daa9a5fddfecfe.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Республика Адыгея получила рекордный урожай пшеницы в 2025 году - 60 центнеров с гектара, доложил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Мы получили рекордный урожай пшеницы. Больше 60 центнеров с гектара. Это первый показатель в стране. Мы, конечно, радуемся", - сказал Кумпилов.
https://1prime.ru/20260117/ekonomika-866611210.html
адыгея
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865485037_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a12fbfa2a1dcae1eab9f2a5a5b387849.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, адыгея, владимир путин
Экономика, Сельское хозяйство, Адыгея, Владимир Путин
В Адыгее собрали рекордный урожай пшеницы в 2025 году
Кумпилов: Адыгея собрала рекордный урожай пшеницы в 2025 году
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Республика Адыгея получила рекордный урожай пшеницы в 2025 году - 60 центнеров с гектара, доложил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы получили рекордный урожай пшеницы. Больше 60 центнеров с гектара. Это первый показатель в стране. Мы, конечно, радуемся", - сказал Кумпилов.
Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя до 27 января будут нулевыми