Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме оценили идею запретить изготовление предметов, схожих с купюрами - 20.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260120/aksakov-866720474.html
В Госдуме оценили идею запретить изготовление предметов, схожих с купюрами
В Госдуме оценили идею запретить изготовление предметов, схожих с купюрами - 20.01.2026, ПРАЙМ
В Госдуме оценили идею запретить изготовление предметов, схожих с купюрами
Запрет на изготовление предметов, имеющих сходство с российскими банкнотами и монетами, поможет защитить россиян от мошеннических действий, сообщил РИА Новости... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T19:51+0300
2026-01-20T19:51+0300
экономика
финансы
россия
банки
анатолий аксаков
банк россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975756_0:76:3368:1972_1920x0_80_0_0_d12ab15aef426fdc2fd23854b494b89a.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Запрет на изготовление предметов, имеющих сходство с российскими банкнотами и монетами, поможет защитить россиян от мошеннических действий, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее Банк России предложил установить запрет на изготовление и сбыт предметов, имеющих сходство с российскими банкнотами и монетами. "Эта мера поможет защитить граждан от мошеннических действий, поэтому рассчитываю на то, что законопроект не вызовет каких-то серьезных возражений у депутатов", - сказал Аксаков. По его словам, сроки введения запрета в действие можно сделать отложенными, но, в принципе, нескольких месяцев отсрочки с момента принятия закона достаточно. "Пока законопроект не внесен, говорить о конкретных критериях преждевременно, но, очевидно, что главный ориентир - степень схожести с оригинальными купюрами. Чтобы отличия были заметны, нужно существенно изменять размер сувенирных купюр по сравнению с оригиналом, не изображать часть элементов дизайна, особенно защитные элементы, наносить предупреждающие надписи", - добавил депутат, отвечая на вопрос о признаках определения таких изделий. Аксаков также считает, что книжные закладки и другие предметы, которые явным образом отличаются от денежных купюр - имеют другую форму и размеры, дополнительные поля или специальные надписи - скорее всего, можно будет продавать. "Но, повторюсь, конкретные критерии схожести с денежными знаками определит Банк России", - заключил он.
https://1prime.ru/20260110/rubl-866348789.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975756_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_049b0e920dc24ca7e2ef4f891161aa8d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, банки, анатолий аксаков, банк россия, госдума
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Банки, Анатолий Аксаков, банк Россия, Госдума
19:51 20.01.2026
 
В Госдуме оценили идею запретить изготовление предметов, схожих с купюрами

Аксаков: запрет на выпуск предметов, похожих на банкноты, защитит россиян от мошенников

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Запрет на изготовление предметов, имеющих сходство с российскими банкнотами и монетами, поможет защитить россиян от мошеннических действий, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ранее Банк России предложил установить запрет на изготовление и сбыт предметов, имеющих сходство с российскими банкнотами и монетами.
"Эта мера поможет защитить граждан от мошеннических действий, поэтому рассчитываю на то, что законопроект не вызовет каких-то серьезных возражений у депутатов", - сказал Аксаков.
По его словам, сроки введения запрета в действие можно сделать отложенными, но, в принципе, нескольких месяцев отсрочки с момента принятия закона достаточно.
"Пока законопроект не внесен, говорить о конкретных критериях преждевременно, но, очевидно, что главный ориентир - степень схожести с оригинальными купюрами. Чтобы отличия были заметны, нужно существенно изменять размер сувенирных купюр по сравнению с оригиналом, не изображать часть элементов дизайна, особенно защитные элементы, наносить предупреждающие надписи", - добавил депутат, отвечая на вопрос о признаках определения таких изделий.
Аксаков также считает, что книжные закладки и другие предметы, которые явным образом отличаются от денежных купюр - имеют другую форму и размеры, дополнительные поля или специальные надписи - скорее всего, можно будет продавать. "Но, повторюсь, конкретные критерии схожести с денежными знаками определит Банк России", - заключил он.
Российские рубли
Рубль входит в топ-5 самых защищенных в мире купюр, рассказал эксперт
10 января, 08:12
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯБанкиАнатолий Аксаковбанк РоссияГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала