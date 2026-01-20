https://1prime.ru/20260120/alyuminiy-866726148.html

Россия стала главным экспортером алюминия в Южную Корею

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года впервые за 13 лет стала главным поставщиком алюминия в Южную Корею, следует из расчетов РИА Новости по данным корейской таможни. По итогам ушедшего года российские компании поставили в азиатскую страну 478,8 тысячи тонн алюминия на 1,3 миллиарда долларов. Еще в 2024 году поставки были значительно скромнее - 338,6 тысячи тонн на 862,7 миллиона долларов. Последний раз Россия лидировала по поставкам этого металла в Южную Корею в 2012 году, когда было экспортировано 379 тысяч тонн на 840 миллионов долларов. Доля России в результате выросла по итогам прошлого года до 31% против 21% годом ранее. Второе место среди всех поставщиков заняла Австралия (913,2 миллиона долларов), третье - Индия (551,2 миллиона).

