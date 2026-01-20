Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия стала главным экспортером алюминия в Южную Корею - 20.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260120/alyuminiy-866726148.html
Россия стала главным экспортером алюминия в Южную Корею
Россия стала главным экспортером алюминия в Южную Корею - 20.01.2026, ПРАЙМ
Россия стала главным экспортером алюминия в Южную Корею
Россия по итогам прошлого года впервые за 13 лет стала главным поставщиком алюминия в Южную Корею, следует из расчетов РИА Новости по данным корейской таможни. | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T22:17+0300
2026-01-20T22:17+0300
экономика
россия
промышленность
южная корея
австралия
индия
алюминий
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/02/864155597_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c97a452e5a4a7d8f5a42e10c822879bb.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года впервые за 13 лет стала главным поставщиком алюминия в Южную Корею, следует из расчетов РИА Новости по данным корейской таможни. По итогам ушедшего года российские компании поставили в азиатскую страну 478,8 тысячи тонн алюминия на 1,3 миллиарда долларов. Еще в 2024 году поставки были значительно скромнее - 338,6 тысячи тонн на 862,7 миллиона долларов. Последний раз Россия лидировала по поставкам этого металла в Южную Корею в 2012 году, когда было экспортировано 379 тысяч тонн на 840 миллионов долларов. Доля России в результате выросла по итогам прошлого года до 31% против 21% годом ранее. Второе место среди всех поставщиков заняла Австралия (913,2 миллиона долларов), третье - Индия (551,2 миллиона).
https://1prime.ru/20260113/alyuminiy-866448054.html
южная корея
австралия
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/02/864155597_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f42e4bfed6eb061913467e3322e41335.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, южная корея, австралия, индия, алюминий
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, АВСТРАЛИЯ, ИНДИЯ, алюминий
22:17 20.01.2026
 
Россия стала главным экспортером алюминия в Южную Корею

Россия впервые за 13 лет стала главным поставщиком алюминия в Южную Корею

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудник в литейном цехе Иркутского алюминиевого завода в Шелехове
Сотрудник в литейном цехе Иркутского алюминиевого завода в Шелехове - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Сотрудник в литейном цехе Иркутского алюминиевого завода в Шелехове. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года впервые за 13 лет стала главным поставщиком алюминия в Южную Корею, следует из расчетов РИА Новости по данным корейской таможни.
По итогам ушедшего года российские компании поставили в азиатскую страну 478,8 тысячи тонн алюминия на 1,3 миллиарда долларов. Еще в 2024 году поставки были значительно скромнее - 338,6 тысячи тонн на 862,7 миллиона долларов.
Последний раз Россия лидировала по поставкам этого металла в Южную Корею в 2012 году, когда было экспортировано 379 тысяч тонн на 840 миллионов долларов.
Доля России в результате выросла по итогам прошлого года до 31% против 21% годом ранее.
Второе место среди всех поставщиков заняла Австралия (913,2 миллиона долларов), третье - Индия (551,2 миллиона).
Алюминиевый завод - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Цена на алюминий поднялась выше $3 200 за тонну
13 января, 17:43
 
ЭкономикаРОССИЯПромышленностьЮЖНАЯ КОРЕЯАВСТРАЛИЯИНДИЯалюминий
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала