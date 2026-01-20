https://1prime.ru/20260120/arest-866693350.html

Мэра Звездного Городка поместили под домашний арест

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы отклонил ходатайство следователя о помещении под стражу мэра подмосковного Звездного Городка Евгения Баришевского по делу о взятке, избрав ему домашний арест, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда ходатайство следователя отклонено, Баришевскому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказала собеседница агентства. Ему вменяется получение взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ). По информации сайта администрации городского округа Звездный Городок, 44-летний Баришевский занял пост его главы в октябре 2022 года, до этого был, в частности, депутатом Мособлдумы и руководителем администрации городского округа Орехово-Зуево. В Звездном Городке расположен Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, где космонавты проходят подготовку к полетам и реабилитацию после них, проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по пилотируемой космонавтике.

