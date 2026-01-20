Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР во вторник сократились - 20.01.2026
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник уменьшились, трейдеры продолжают уходить от риска на фоне ситуации вокруг пошлин США, | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T14:31+0300
2026-01-20T14:31+0300
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник уменьшились, трейдеры продолжают уходить от риска на фоне ситуации вокруг пошлин США, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снизился на 0,01%, до 4 113,65 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,83%, до 2 677,79 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,29%, до 26 487,51 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI сократился на 0,39%, до 4 885,75 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,66%, до 8 815,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,11%, до 52 991,1 пункта. Мировые фондовые рынки с начала недели склонны к снижению на фоне ухода от риска, поскольку инвесторы опасаются влияния новых пошлин США. В субботу президент США Дональд Трамп объявил о введении в феврале пошлины в 10% против товаров из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения договора о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Вице-канцлер Германии, министр финансов Ларс Клингбайль заявил, что Европа даст решительный ответ и уже готовит контрмеры на случай, если США продолжат угрожать пошлинами. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что хочет встретиться с Трампом 21 января на форуме в Давосе. Трейдеры оценили и политические события в Японии. Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе пресс-конференции подтвердила свое решение о досрочном роспуске нижней палаты парламента для проведения выборов. Инвесторы оценивают и решения центробанка Китая, который сохранил учетную ставку (по кредитам для "первоклассных заемщиков", LPR, loan prime rate) на уровне 3%. При этом пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, осталась на уровне 3,5%. В то же время акции китайской сети магазинов игрушек Pop Mart, производителя игрушек бренда "Лабубу", в Гонконге подорожали на 9,1%. Ранее компания объявила об обратном выкупе 1,4 миллиона акций суммарно за 251 миллион гонконгских долларов (около 32 миллионов долларов США).
Фондовые индексы АТР во вторник сократились

Биржи АТР закрылись снижением на фоне ситуации с пошлинами на товары из США

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Трамп пригрозил Макрону пошлинами в 200%
