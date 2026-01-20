https://1prime.ru/20260120/atr--866705280.html

Фондовые индексы АТР во вторник сократились

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник уменьшились, трейдеры продолжают уходить от риска на фоне ситуации вокруг пошлин США, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снизился на 0,01%, до 4 113,65 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,83%, до 2 677,79 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,29%, до 26 487,51 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI сократился на 0,39%, до 4 885,75 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,66%, до 8 815,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,11%, до 52 991,1 пункта. Мировые фондовые рынки с начала недели склонны к снижению на фоне ухода от риска, поскольку инвесторы опасаются влияния новых пошлин США. В субботу президент США Дональд Трамп объявил о введении в феврале пошлины в 10% против товаров из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения договора о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Вице-канцлер Германии, министр финансов Ларс Клингбайль заявил, что Европа даст решительный ответ и уже готовит контрмеры на случай, если США продолжат угрожать пошлинами. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что хочет встретиться с Трампом 21 января на форуме в Давосе. Трейдеры оценили и политические события в Японии. Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе пресс-конференции подтвердила свое решение о досрочном роспуске нижней палаты парламента для проведения выборов. Инвесторы оценивают и решения центробанка Китая, который сохранил учетную ставку (по кредитам для "первоклассных заемщиков", LPR, loan prime rate) на уровне 3%. При этом пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, осталась на уровне 3,5%. В то же время акции китайской сети магазинов игрушек Pop Mart, производителя игрушек бренда "Лабубу", в Гонконге подорожали на 9,1%. Ранее компания объявила об обратном выкупе 1,4 миллиона акций суммарно за 251 миллион гонконгских долларов (около 32 миллионов долларов США).

