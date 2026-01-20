https://1prime.ru/20260120/auktsion--866705740.html
Аукцион по продаже Домодедово признали несостоявшимся
2026-01-20T14:45+0300
2026-01-20T14:45+0300
2026-01-20T14:45+0300
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Аукцион про продаже аэропорта "Домодедово" признан несостоявшимся, поскольку единственный претендент не был допущен до торгов, сообщается в материалах площадки проведения торгов. "Индивидуальный предприниматель Богатый Евгений Вительевич не допущен... Причина признания торгов несостоявшимися - не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником", - говорится в протоколе.
