https://1prime.ru/20260120/auktsion--866705740.html

Аукцион по продаже Домодедово признали несостоявшимся

Аукцион по продаже Домодедово признали несостоявшимся - 20.01.2026, ПРАЙМ

Аукцион по продаже Домодедово признали несостоявшимся

Аукцион про продаже аэропорта "Домодедово" признан несостоявшимся, поскольку единственный претендент не был допущен до торгов, сообщается в материалах площадки... | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T14:45+0300

2026-01-20T14:45+0300

2026-01-20T14:45+0300

бизнес

аэропорт домодедово

https://cdnn.1prime.ru/img/76480/17/764801753_0:56:1500:900_1920x0_80_0_0_609b12845f453fa076a4765b82fc32b8.jpg

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Аукцион про продаже аэропорта "Домодедово" признан несостоявшимся, поскольку единственный претендент не был допущен до торгов, сообщается в материалах площадки проведения торгов. "Индивидуальный предприниматель Богатый Евгений Вительевич не допущен... Причина признания торгов несостоявшимися - не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником", - говорится в протоколе.

https://1prime.ru/20260114/domodedovo-866487534.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, аэропорт домодедово