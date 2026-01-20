Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аукцион по продаже Домодедово признали несостоявшимся - 20.01.2026
Аукцион по продаже Домодедово признали несостоявшимся
Аукцион по продаже Домодедово признали несостоявшимся - 20.01.2026, ПРАЙМ
Аукцион по продаже Домодедово признали несостоявшимся
Аукцион про продаже аэропорта "Домодедово" признан несостоявшимся, поскольку единственный претендент не был допущен до торгов, сообщается в материалах площадки... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T14:45+0300
2026-01-20T14:45+0300
бизнес
аэропорт домодедово
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Аукцион про продаже аэропорта "Домодедово" признан несостоявшимся, поскольку единственный претендент не был допущен до торгов, сообщается в материалах площадки проведения торгов. "Индивидуальный предприниматель Богатый Евгений Вительевич не допущен... Причина признания торгов несостоявшимися - не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником", - говорится в протоколе.
2026
Бизнес, аэропорт Домодедово
14:45 20.01.2026
 
Аукцион по продаже Домодедово признали несостоявшимся

Аукцион по продаже аэропорта "Домодедово" был признан несостоявшимся

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Аукцион про продаже аэропорта "Домодедово" признан несостоявшимся, поскольку единственный претендент не был допущен до торгов, сообщается в материалах площадки проведения торгов.
"Индивидуальный предприниматель Богатый Евгений Вительевич не допущен... Причина признания торгов несостоявшимися - не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником", - говорится в протоколе.
