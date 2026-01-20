Red Wings корректирует расписание рейсов на Шри-Ланку и обратно

https://1prime.ru/20260120/aviakompaniya-866716674.html

Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") корректирует расписание шести рейсов в Хамбантоту (Шри-Ланка) и из нее в связи с дополнительным техническим обслуживанием... | 20.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") корректирует расписание шести рейсов в Хамбантоту (Шри-Ланка) и из нее в связи с дополнительным техническим обслуживанием самолета, следует из сообщения авиаперевозчика. "Авиакомпания вынужденно корректирует расписание рейсов WZ3077, WZ3136, WZ3135, WZ3196, WZ3195, WZ3078 в связи с дополнительным техническим обслуживанием авиалайнера", - говорится в сообщении. Как выяснило РИА Новости, указанные рейсы были запланированы на 20-22 января по маршрутам из Москвы, Самары и Санкт-Петербурга в Хамбантоту и обратно. Red Wings предоставляет пассажирам рейса WZ 3077 Москва ("Домодедово") - Хамбантота напитки и питание, а также размещает их в гостиницах за счет авиакомпании. Актуальное время вылета рейсов можно узнать на официальном сайте перевозчика и туроператоров.

