Глава Минфина США ответил на вопрос о новых санкциях против России
Глава Минфина США ответил на вопрос о новых санкциях против России - 20.01.2026, ПРАЙМ
Глава Минфина США ответил на вопрос о новых санкциях против России
2026-01-20T17:37+0300
2026-01-20T17:37+0300
2026-01-20T17:37+0300
экономика
мировая экономика
сша
рф
скотт бессент
ВАШИНГТОН, 20 янв - ПРАЙМ. Глава американского минфина Скотт Бессент, отвечая на вопрос о возможном рассмотрении Конгрессом США законопроекта о новых санкциях против России заявил, что надо посмотреть, "пройдет ли он". "Это предложение, которое сенатор Грэм* представил сенату, и мы посмотрим, будет ли оно принято", - сказал Бессент, выступая на экономическом форуме в Давосе.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов
сша
рф
