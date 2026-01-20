https://1prime.ru/20260120/bessent--866714781.html

Глава Минфина США ответил на вопрос о новых санкциях против России

Глава Минфина США ответил на вопрос о новых санкциях против России - 20.01.2026, ПРАЙМ

Глава Минфина США ответил на вопрос о новых санкциях против России

Глава американского минфина Скотт Бессент, отвечая на вопрос о возможном рассмотрении Конгрессом США законопроекта о новых санкциях против России заявил, что... | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T17:37+0300

2026-01-20T17:37+0300

2026-01-20T17:37+0300

экономика

мировая экономика

сша

рф

скотт бессент

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/01/864126430_0:0:2702:1520_1920x0_80_0_0_e57cc7e1d2d926346d4eaab520f54c21.jpg

ВАШИНГТОН, 20 янв - ПРАЙМ. Глава американского минфина Скотт Бессент, отвечая на вопрос о возможном рассмотрении Конгрессом США законопроекта о новых санкциях против России заявил, что надо посмотреть, "пройдет ли он". "Это предложение, которое сенатор Грэм* представил сенату, и мы посмотрим, будет ли оно принято", - сказал Бессент, выступая на экономическом форуме в Давосе.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов

https://1prime.ru/20260119/ssha-866675087.html

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, рф, скотт бессент