Беженец из Димитрова рассказал об атаке украинского БПЛА

Беженец из Димитрова рассказал об атаке украинского БПЛА

2026-01-20T02:48+0300

общество

рф

владимир путин

ДОНЕЦК, 20 янв – ПРАЙМ. Беженец из Димитрова в ДНР Анатолий Старый рассказал РИА Новости, как стал свидетелем атаки украинского БПЛА, начиненного дробью, в результате которой погибла мирная жительница. "В Димитрове соседку у нас убило. Это то, что на глазах было. Проснулись от взрыва. Через дорогу дом дрон разбил. Второй дрон прилетел в соседний с нами дом, рядом, где мы спали. А потом третий дрон, который самолетный, одномоторный. Слышу крик, соседка кричит, Вову, мужа зовет. Это дрон, они еще начиненные были дробью... На некоторых частях (оставшихся фрагментов БПЛА написано – ред.) "сделано на Украине", – сказал Старый. По его словам, после взрыва в доме начался пожар, затем произошел взрыв газового баллона. В результате сильные ранения получила жительница этого дома, которая скончалась от полученных травм спустя два дня. Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря 2025 года.

рф

2026

общество , рф, владимир путин