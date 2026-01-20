https://1prime.ru/20260120/bezrukov-866693899.html
Суд взыскал с предпринимательницы 200 тысяч рублей в пользу Безрукова
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы взыскал 200 тысяч рублей с индивидуальной предпринимательницы Кристины Соболевской в пользу Сергея Безрукова по иску о продаже масок с лицом актера, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд решил исковые требования истца… удовлетворить частично. Взыскать… компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. В удовлетворении остальных требований отказать", - сказал судья. Ранее сторона Безрукова подтвердила РИА Новости, что актер запрашивает компенсацию по двум основаниям. Ответчица в отзыве на исковое заявление просила снизить сумму компенсации морального вреда или заменить её на выплату роялти от продаж масок. Как сообщили ранее в суде, в поданном Безруковым иске указано, что ответчиком выставлены на продажу на платформах Wildberries и Ozon карнавальные и тканевые маски с лицом артиста. Истец отмечал, что ответчик его согласия не получал, и просил суд запретить Соболевской распространять его персональные данные в интернете, а также взыскать компенсацию морального вреда.
