Суд взыскал с предпринимательницы 200 тысяч рублей в пользу Безрукова - 20.01.2026
Суд взыскал с предпринимательницы 200 тысяч рублей в пользу Безрукова
Суд взыскал с предпринимательницы 200 тысяч рублей в пользу Безрукова
2026-01-20T10:58+0300
2026-01-20T10:58+0300
бизнес
москва
wildberries
ozon
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы взыскал 200 тысяч рублей с индивидуальной предпринимательницы Кристины Соболевской в пользу Сергея Безрукова по иску о продаже масок с лицом актера, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд решил исковые требования истца… удовлетворить частично. Взыскать… компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. В удовлетворении остальных требований отказать", - сказал судья. Ранее сторона Безрукова подтвердила РИА Новости, что актер запрашивает компенсацию по двум основаниям. Ответчица в отзыве на исковое заявление просила снизить сумму компенсации морального вреда или заменить её на выплату роялти от продаж масок. Как сообщили ранее в суде, в поданном Безруковым иске указано, что ответчиком выставлены на продажу на платформах Wildberries и Ozon карнавальные и тканевые маски с лицом артиста. Истец отмечал, что ответчик его согласия не получал, и просил суд запретить Соболевской распространять его персональные данные в интернете, а также взыскать компенсацию морального вреда.
бизнес, москва, wildberries, ozon
Бизнес, МОСКВА, Wildberries, Ozon
10:58 20.01.2026
 
Суд взыскал с предпринимательницы 200 тысяч рублей в пользу Безрукова

Суд взыскал с ИП Соболевской 200 тысяч рублей за продажу масок с лицом Безрукова

Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы взыскал 200 тысяч рублей с индивидуальной предпринимательницы Кристины Соболевской в пользу Сергея Безрукова по иску о продаже масок с лицом актера, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд решил исковые требования истца… удовлетворить частично. Взыскать… компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. В удовлетворении остальных требований отказать", - сказал судья.
Ранее сторона Безрукова подтвердила РИА Новости, что актер запрашивает компенсацию по двум основаниям. Ответчица в отзыве на исковое заявление просила снизить сумму компенсации морального вреда или заменить её на выплату роялти от продаж масок.
Как сообщили ранее в суде, в поданном Безруковым иске указано, что ответчиком выставлены на продажу на платформах Wildberries и Ozon карнавальные и тканевые маски с лицом артиста. Истец отмечал, что ответчик его согласия не получал, и просил суд запретить Соболевской распространять его персональные данные в интернете, а также взыскать компенсацию морального вреда.
