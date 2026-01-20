https://1prime.ru/20260120/bilayn-866690689.html

В "Билайне" назвали самые популярные схемы телефонных мошенников

мошенничество

технологии

общество

финансы

билайн

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Самыми излюбленными схемами телефонных мошенников в 2025 году стали якобы взлом аккаунта на "Госуслугах", замена счетчика в квартире и онлайн-собеседование на работу, рассказали РИА Новости в "Билайне". "Злоумышленники отправляют клиенту смс или e-mail: ваш аккаунт на "Госуслугах" взломан, срочно свяжитесь со специалистами по такому-то номеру", - сообщили в компании. Далее напуганная жертва сама звонит аферистами и в результате манипуляции выдает конфиденциальные данные или называет код, который уже реально позволить получить доступ к аккаунту. Еще одной легендой является замена счетчика: "Аферист звонит якобы от имени ЖКХ и сообщает, что у клиента проблема со счетчиками: нужно срочно передать показания через бота в мессенджере, договориться с мастером о визите для поверки, либо воспользоваться своим правом на бесплатную замену счетчика, чтобы не потерять место в очереди". После того, как обманутый клиент называет звонящему код или активирует бота, в игру вступают сообщники афериста - якобы представители правоохранительных органов с предложением помочь перевести деньги на "безопасный счет". Третьей популярной схемой стало фейковое онлайн-собеседовние на работу. "Мошенник звонит клиенту, который ищет работу, и предлагает ему встретиться онлайн, чтобы обсудить перспективную вакансию. Во время разговора потенциальную жертву просят включить демонстрацию экрана". Далее, объясняют специалисты, следует или установка вредоносного программного обеспечения, или отправка кода, который оказывается виден в демонстрационном режиме.

