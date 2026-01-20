На Украине разгорелся скандал из-за "духоподъемной" песни про блэкаут

https://1prime.ru/20260120/blekaut-866723474.html
Песня певицы Тины Кароль об отсутствии "света и тепла" вызвала бурную реакцию на Украине, передаёт "Страна.ua". | 20.01.2026
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Песня певицы Тины Кароль об отсутствии "света и тепла" вызвала бурную реакцию на Украине, передаёт "Страна.ua". "В последние дни волна критики обрушилась в соцсетях на "духоподъемную" песню Тины Кароль, в которой она сообщала украинцам, что даже если они сидят без света и тепла, все равно "у нас есть добро", а зло будет побеждено. Волна была настолько большая, что певице пришлось даже извиниться за то, что исполняла эту песню", — говорится в публикации.По мнению издания, такая реакция может служить "определенным индикатором перемен в общественных настроениях", когда всё больше украинцев желают, "чтоб поскорее закончилась война, а какие условия - вопрос второй".В пятницу в украинской энергетике был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за значительных перебоев с электроснабжением. Государственным компаниям предписано покупать зимой не менее половины электроэнергии у иностранных поставщиков. Ранее бывший министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что предстоящая зима для жителей страны будет значительно сложнее предыдущей и советовал переезжать на дачи, где можно согреться с помощью дров. В конце декабря 2025 года генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, и эта зима может оказаться самой сложной за последние годы.
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Песня певицы Тины Кароль об отсутствии "света и тепла" вызвала бурную реакцию на Украине, передаёт "Страна.ua".
"В последние дни волна критики обрушилась в соцсетях на "духоподъемную" песню Тины Кароль, в которой она сообщала украинцам, что даже если они сидят без света и тепла, все равно "у нас есть добро", а зло будет побеждено. Волна была настолько большая, что певице пришлось даже извиниться за то, что исполняла эту песню", — говорится в публикации.
По мнению издания, такая реакция может служить "определенным индикатором перемен в общественных настроениях", когда всё больше украинцев желают, "чтоб поскорее закончилась война, а какие условия - вопрос второй".
В пятницу в украинской энергетике был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за значительных перебоев с электроснабжением. Государственным компаниям предписано покупать зимой не менее половины электроэнергии у иностранных поставщиков.
Ранее бывший министр энергетики Украины
Юрий Продан заявил, что предстоящая зима для жителей страны будет значительно сложнее предыдущей и советовал переезжать на дачи, где можно согреться с помощью дров.
В конце декабря 2025 года генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, и эта зима может оказаться самой сложной за последние годы.
