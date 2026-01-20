https://1prime.ru/20260120/britaniya-866687446.html

В Британии рассказали об унижении Трампом ЕС

Британская газета Telegraph сообщает, что европейские лидеры готовы проявлять преданность президенту США Дональду Трампу, даже если ради этого придется... | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T05:52+0300

мировая экономика

гренландия

сша

украина

дональд трамп

тьерри мариани

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967386_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fe3fb01d02ec52af2ab0def87f339f2.jpg

МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Британская газета Telegraph сообщает, что европейские лидеры готовы проявлять преданность президенту США Дональду Трампу, даже если ради этого придется рассмотреть возможность уступки Гренландии для обеспечения своей безопасности и помощи Украине. "Европе отчаянно нужен Трамп — не только для собственной безопасности, но и ради Украины. Лидеры континентальных стран мирились с торговыми пошлинами в рамках сделок, которые, по их мнению, были необходимы для сохранения лояльности президента США", — говорится в материале.Издание подчеркивает, что в условиях такой уязвимости Европы капитуляция Дании выглядела бы предсказуемым шагом для тех, кто противостоит напору Дональда Трампа. "Сдача Гренландии не стала бы шоком для тех, кто призывает Европу, включая Великобританию, проявить мужество и противостоять Трампу", — подчеркивается в материале.Ранее депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани заявил, что вопрос Гренландии обнажает разобщенность Европы и демонстрирует ее неспособность определиться между политическим выживанием и стратегической уступчивостью. Дональд Трамп ранее объявил о введении в феврале пошлин в размере 10% против ряда стран, включая Данию, Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Великобританию, Нидерланды и Финляндию, которые затем будут увеличены до 25% и продлятся до заключения сделки о приобретении США Гренландии. Гренландия является частью Датского королевства. Несмотря на это, Трамп не раз выражал мнение, что остров должен стать американской территорией. Датские и гренландские власти предупредили США об уважении их территориальной целостности и неприемлемости насильственного присоединения.

2026

мировая экономика, гренландия, сша, украина, дональд трамп, тьерри мариани