Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии забили тревогу из-за приглашения, отправленного Трампом Путину - 20.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260120/britaniya-866687630.html
В Британии забили тревогу из-за приглашения, отправленного Трампом Путину
В Британии забили тревогу из-за приглашения, отправленного Трампом Путину - 20.01.2026, ПРАЙМ
В Британии забили тревогу из-за приглашения, отправленного Трампом Путину
Участие президента России Владимира Путина в Совете мира по Газе вызывает интерес и вопросы относительно предполагаемых целей данной структуры, сообщает... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T05:59+0300
2026-01-20T05:59+0300
мировая экономика
россия
сша
газа
израиль
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
всемирный банк
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866536506_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_0f55b8a5e61669311ea339a8b0c042f0.jpg
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Участие президента России Владимира Путина в Совете мира по Газе вызывает интерес и вопросы относительно предполагаемых целей данной структуры, сообщает британская газета Guardian. "Приглашение Путину &lt;…&gt; вызывает дополнительные вопросы о предполагаемой повестке дня совета директоров", — говорится в материале.Газета подчеркивает, что президент США Дональд Трамп, похоже, пригласил в Совет лидеров стран, с которыми у него сложились дружественные отношения. Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, подтвердил факт получения Путиным приглашения для участия в Совете мира по Газе. Согласно информации Белого дома, в состав совета вошли такие фигуры, как госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского президента, инвестор Джаред Кушнер, а также бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и заместитель советника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел. В ноябре 2025 года Совет Безопасности ООН поддержал продвигаемую США резолюцию, касающуюся всеобъемлющего плана по разрешению кризиса в секторе Газа, предложенного Трампом. Из 15 членов совета 13 высказались за, в то время как Россия и Китай воздержались. Этот план предполагает временное международное администрирование сектора, создание "Совета мира" под руководством Трампа и разворачивание международных стабилизационных сил с согласованием с Израилем и Египтом, однако сведения о составе данных сил пока отсутствуют. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что дальнейшее осуществление мирного плана находится под вопросом из-за заявлений со стороны Израиля и ХАМАС о нарушении условий данной инициативы.
https://1prime.ru/20260119/tramp-866684331.html
https://1prime.ru/20260119/gaza-866682448.html
https://1prime.ru/20260119/ssha-866679471.html
сша
газа
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866536506_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_b90fa48e80bb247ada0f31bc7f21a06f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, сша, газа, израиль, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, всемирный банк, оон
Мировая экономика, РОССИЯ, США, Газа, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Всемирный банк, ООН
05:59 20.01.2026
 
В Британии забили тревогу из-за приглашения, отправленного Трампом Путину

Guardian: приглашение Путина в Совет мира ставит вопросы о его реальной повестке

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Участие президента России Владимира Путина в Совете мира по Газе вызывает интерес и вопросы относительно предполагаемых целей данной структуры, сообщает британская газета Guardian.
"Приглашение Путину <…> вызывает дополнительные вопросы о предполагаемой повестке дня совета директоров", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
Трамп пригласил Нидерланды в Совет мира по Газе, пишет NRC
Вчера, 23:55
Газета подчеркивает, что президент США Дональд Трамп, похоже, пригласил в Совет лидеров стран, с которыми у него сложились дружественные отношения.
Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, подтвердил факт получения Путиным приглашения для участия в Совете мира по Газе.
Согласно информации Белого дома, в состав совета вошли такие фигуры, как госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского президента, инвестор Джаред Кушнер, а также бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и заместитель советника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел.
Король Марокко Мухаммед VI - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
Король Марокко согласился войти в Совет мира по сектору Газа
Вчера, 22:40
В ноябре 2025 года Совет Безопасности ООН поддержал продвигаемую США резолюцию, касающуюся всеобъемлющего плана по разрешению кризиса в секторе Газа, предложенного Трампом. Из 15 членов совета 13 высказались за, в то время как Россия и Китай воздержались. Этот план предполагает временное международное администрирование сектора, создание "Совета мира" под руководством Трампа и разворачивание международных стабилизационных сил с согласованием с Израилем и Египтом, однако сведения о составе данных сил пока отсутствуют.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что дальнейшее осуществление мирного плана находится под вопросом из-за заявлений со стороны Израиля и ХАМАС о нарушении условий данной инициативы.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
Трамп хочет в Давосе подписать соглашение о Совете мира, сообщил журналист
Вчера, 21:07
 
Мировая экономикаРОССИЯСШАГазаИЗРАИЛЬДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковВсемирный банкООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала