В Британии забили тревогу из-за приглашения, отправленного Трампом Путину

МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Участие президента России Владимира Путина в Совете мира по Газе вызывает интерес и вопросы относительно предполагаемых целей данной структуры, сообщает британская газета Guardian. "Приглашение Путину <…> вызывает дополнительные вопросы о предполагаемой повестке дня совета директоров", — говорится в материале.Газета подчеркивает, что президент США Дональд Трамп, похоже, пригласил в Совет лидеров стран, с которыми у него сложились дружественные отношения. Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, подтвердил факт получения Путиным приглашения для участия в Совете мира по Газе. Согласно информации Белого дома, в состав совета вошли такие фигуры, как госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского президента, инвестор Джаред Кушнер, а также бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и заместитель советника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел. В ноябре 2025 года Совет Безопасности ООН поддержал продвигаемую США резолюцию, касающуюся всеобъемлющего плана по разрешению кризиса в секторе Газа, предложенного Трампом. Из 15 членов совета 13 высказались за, в то время как Россия и Китай воздержались. Этот план предполагает временное международное администрирование сектора, создание "Совета мира" под руководством Трампа и разворачивание международных стабилизационных сил с согласованием с Израилем и Египтом, однако сведения о составе данных сил пока отсутствуют. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что дальнейшее осуществление мирного плана находится под вопросом из-за заявлений со стороны Израиля и ХАМАС о нарушении условий данной инициативы.

