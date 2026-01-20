Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
20.01.2026 Чат-бот ChatGPT будет определять возраст пользователей
Чат-бот ChatGPT будет определять возраст пользователей
OpenAI внедряет в ChatGPT функцию прогнозирования возраста для определения несовершеннолетних пользователей чат-бота, следует из пресс-релиза компании.
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. OpenAI внедряет в ChatGPT функцию прогнозирования возраста для определения несовершеннолетних пользователей чат-бота, следует из пресс-релиза компании. "Мы внедряем функцию прогнозирования возраста в потребительские тарифные планы ChatGPT, чтобы помочь определить, принадлежит ли учетная запись лицу младше 18 лет, и обеспечить подросткам соответствующий опыт и меры безопасности", - говорится в сообщении. Отмечается, что для определения возраста пользователя ChatGPT использует модель, которая анализирует сочетание поведенческих сигналов, а также такие данные, как срок существования учетной записи, типичное время суток пользования чат-ботом, указанный возраст пользователя. При этом OpenAI указывает, что пользователи, которые по ошибке были отнесены к категории несовершеннолетних, могут подтвердить свой возраст с помощью фотографии через службу проверки личности Persona и восстановить полный доступ к ChatGPT. В сентябре глава OpenAI Сэм Альтман сообщил, что компания расширяет конфиденциальность пользователей и усиливает контроль над безопасностью в отношении несовершеннолетних при использовании ChatGPT. Одной из мер Альтман называл создание функции для определения возраста пользователей. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
23:23 20.01.2026
 
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. OpenAI внедряет в ChatGPT функцию прогнозирования возраста для определения несовершеннолетних пользователей чат-бота, следует из пресс-релиза компании.
"Мы внедряем функцию прогнозирования возраста в потребительские тарифные планы ChatGPT, чтобы помочь определить, принадлежит ли учетная запись лицу младше 18 лет, и обеспечить подросткам соответствующий опыт и меры безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для определения возраста пользователя ChatGPT использует модель, которая анализирует сочетание поведенческих сигналов, а также такие данные, как срок существования учетной записи, типичное время суток пользования чат-ботом, указанный возраст пользователя.
При этом OpenAI указывает, что пользователи, которые по ошибке были отнесены к категории несовершеннолетних, могут подтвердить свой возраст с помощью фотографии через службу проверки личности Persona и восстановить полный доступ к ChatGPT.
В сентябре глава OpenAI Сэм Альтман сообщил, что компания расширяет конфиденциальность пользователей и усиливает контроль над безопасностью в отношении несовершеннолетних при использовании ChatGPT. Одной из мер Альтман называл создание функции для определения возраста пользователей.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
