Chloé зарегистрировал товарный знак в России

Chloé зарегистрировал товарный знак в России

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Французский дом моды Chloé зарегистрировал в России одноименный товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам ведомства, компания подала заявку на регистрацию товарного знака в июле 2025 года, а в январе текущего года Роспатент принял решение зарегистрировать его. Компания получила исключительное право на товарный знак до июля 2035 года. Chloè - французский дом моды, основанный Габи Агьен в 1952 году.

