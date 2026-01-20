https://1prime.ru/20260120/chlo-866717654.html
Chloé зарегистрировал товарный знак в России
Chloé зарегистрировал товарный знак в России - 20.01.2026, ПРАЙМ
Chloé зарегистрировал товарный знак в России
Французский дом моды Chloé зарегистрировал в России одноименный товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T18:39+0300
2026-01-20T18:39+0300
2026-01-20T18:39+0300
экономика
бизнес
роспатент
франция
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_0:6:5185:2922_1920x0_80_0_0_d643ce58caf2104a38e5a093109b8b8f.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Французский дом моды Chloé зарегистрировал в России одноименный товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам ведомства, компания подала заявку на регистрацию товарного знака в июле 2025 года, а в январе текущего года Роспатент принял решение зарегистрировать его. Компания получила исключительное право на товарный знак до июля 2035 года. Chloè - французский дом моды, основанный Габи Агьен в 1952 году.
https://1prime.ru/20260120/lg--866708299.html
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_640:0:4543:2927_1920x0_80_0_0_985c9ce24d7c9a659bc0d922fd1016ed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, роспатент, франция
Экономика, Бизнес, Роспатент, ФРАНЦИЯ
Chloé зарегистрировал товарный знак в России
Французский дом моды Chloé зарегистрировал в России одноименный товарный знак