Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Chloé зарегистрировал товарный знак в России - 20.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260120/chlo-866717654.html
Chloé зарегистрировал товарный знак в России
Chloé зарегистрировал товарный знак в России - 20.01.2026, ПРАЙМ
Chloé зарегистрировал товарный знак в России
Французский дом моды Chloé зарегистрировал в России одноименный товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T18:39+0300
2026-01-20T18:39+0300
экономика
бизнес
роспатент
франция
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_0:6:5185:2922_1920x0_80_0_0_d643ce58caf2104a38e5a093109b8b8f.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Французский дом моды Chloé зарегистрировал в России одноименный товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам ведомства, компания подала заявку на регистрацию товарного знака в июле 2025 года, а в январе текущего года Роспатент принял решение зарегистрировать его. Компания получила исключительное право на товарный знак до июля 2035 года. Chloè - французский дом моды, основанный Габи Агьен в 1952 году.
https://1prime.ru/20260120/lg--866708299.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_640:0:4543:2927_1920x0_80_0_0_985c9ce24d7c9a659bc0d922fd1016ed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, роспатент, франция
Экономика, Бизнес, Роспатент, ФРАНЦИЯ
18:39 20.01.2026
 
Chloé зарегистрировал товарный знак в России

Французский дом моды Chloé зарегистрировал в России одноименный товарный знак

© fotolia.com / illustrez-vousФлаг Франции
Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Флаг Франции. Архивное фото
© fotolia.com / illustrez-vous
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Французский дом моды Chloé зарегистрировал в России одноименный товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам ведомства, компания подала заявку на регистрацию товарного знака в июле 2025 года, а в январе текущего года Роспатент принял решение зарегистрировать его.
Компания получила исключительное право на товарный знак до июля 2035 года.
Chloè - французский дом моды, основанный Габи Агьен в 1952 году.
Стенд компании LG на международном автомобильном салоне во Франкфурте - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
LG подал заявку на регистрацию товарного знака в России
Вчера, 15:18
 
ЭкономикаБизнесРоспатентФРАНЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала