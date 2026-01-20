https://1prime.ru/20260120/chukotka-866685866.html

На Чукотке снизили тариф на электроэнергию для ключевых предприятий

ВЛАДИВОСТОК, 20 янв - ПРАЙМ. Власти Чукотки снизили тариф на электроэнергию для ключевых предприятий региона до 30 руб/кВт.ч, сообщает правительство региона. "Тарифы на электроэнергию для крупного бизнеса на Чукотке снижены до 30 руб/кВт.ч без НДС", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение о снижении тарифа для ключевых предприятий региона принято на заседании правления комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа и направлено на выравнивание ситуации в электроэнергетике. Параллельно власти получили гарантии от крупнейших горнодобывающих предприятий о возвращении в энергосистему и готовности наращивать объемы потребления. АО "Чукотэнерго" и АО "Концерн Росэнергоатом" проведут внутреннюю оптимизацию, чтобы сдержать рост расходов. С 20 января будет запущен еженедельный мониторинг объемов потребления электроэнергии. "Реализация этих мер позволит снизить стоимость электроэнергии для промышленности и вернуть полезный отпуск на уровень 492 миллиона кВт.ч в 2026 году. Это обеспечит стабильную загрузку генерирующих мощностей, прежде всего ПАТЭС "Академик Ломоносов", и повысит надежность энергоснабжения всех потребителей округа… Все меры реализуются без привлечения дополнительных средств федерального бюджета - за счет перераспределения ресурсов и внутренней оптимизации в энергокомпаниях", - отмечает правительство региона.

