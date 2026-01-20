https://1prime.ru/20260120/dmitriev--866700533.html
Песков: Дмитриев передает США информацию по украинскому урегулированию
Песков: Дмитриев передает США информацию по украинскому урегулированию - 20.01.2026, ПРАЙМ
Песков: Дмитриев передает США информацию по украинскому урегулированию
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... | 20.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев передает американской стороне информацию по мирному урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Дмитриев прибыл в Давос, где проходит Всемирный экономический форум. Ряд западных СМИ со ссылкой на источники писал, что он может посетить Давос на этой неделе для проведения встреч с членами делегации США. "Кирилл Дмитриев передает в ту сторону и обратно информацию, которая касается процесса мирного урегулирования на Украине", - сказал Песков журналистам.
