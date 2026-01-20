Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась, заявил Дмитриев - 20.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20260120/dmitriev-866715401.html
Попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась, заявил Дмитриев
Попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась, заявил Дмитриев - 20.01.2026, ПРАЙМ
Попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась, заявил Дмитриев
Попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T17:59+0300
2026-01-20T17:59+0300
политика
россия
украина
рф
сша
кирилл дмитриев
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860707608_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd30fe1030c386662528fc7f03206f4e.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Ранее Дмитриев прибыл в Давос, где проходит Всемирный экономический форум. Ряд западных СМИ со ссылкой на источники писал, что он может посетить Давос на этой неделе для проведения встреч с членами делегации США. "Попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась", - написал Дмитриев в Telegram-канале. Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
https://1prime.ru/20260120/ukraina-866689211.html
украина
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860707608_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f6ab05b4c6f081b48e5913e0cce6894d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, рф, сша, кирилл дмитриев, рфпи
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, США, Кирилл Дмитриев, РФПИ
17:59 20.01.2026
 
Попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась, заявил Дмитриев

Дмитриев считает, что попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
Ранее Дмитриев прибыл в Давос, где проходит Всемирный экономический форум. Ряд западных СМИ со ссылкой на источники писал, что он может посетить Давос на этой неделе для проведения встреч с членами делегации США.
"Попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась", - написал Дмитриев в Telegram-канале.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
СМИ: Трамп избегает встречи с Зеленским в Давосе
Вчера, 07:46
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАРФСШАКирилл ДмитриевРФПИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала