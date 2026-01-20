https://1prime.ru/20260120/dmitriev-866715401.html
Попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась, заявил Дмитриев
Попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась, заявил Дмитриев
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Ранее Дмитриев прибыл в Давос, где проходит Всемирный экономический форум. Ряд западных СМИ со ссылкой на источники писал, что он может посетить Давос на этой неделе для проведения встреч с членами делегации США. "Попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась", - написал Дмитриев в Telegram-канале. Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
